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烏坵海軍陸戰隊上士墜坑洞腰椎骨折 海軍司令部確定要賠235萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

海軍陸戰隊蘇姓上士4年前任職金門烏坵時，為丟棄營區垃圾及廢土，行經庫房旁的坑道，因坑道上方有一僅覆蓋鏽蝕鐵板的孔洞，且遭泥土覆蓋，蘇不察而墜落近1層樓高，蘇因腰椎第一節壓迫性骨折，需接受骨泥灌注手術，他提國家賠償訴訟，最高法院判海軍司令部應賠償235萬5512元，全案確定。

蘇2020年9月16日至2021年4月16日間，任職金門烏坵守備大隊支援區隊保修分隊副分隊長，2021年3月2日他在整理營區內光化庫房，為丟棄垃圾、廢土，卻摔落孔洞，他設法爬出坑道後打電話求援，但腰痛數日都好不了。

同年3月11日，蘇搭船返回台灣，就醫才發現腰椎骨折，他認為烏坵營區坑道上的孔洞未修補，也沒設置警告標誌，海軍司令部管理欠當，因此求償包括精神慰撫金120萬在內，共計253萬餘元。

海軍司令部表示，蘇墜下的孔洞深度至少2.5公尺，洞口緊鄰坑道牆，若不慎自孔洞跌落，四肢或身上難免與坑道牆、底摩擦而有損傷痕跡或沾染塵土，但據烏坵守備大隊醫務所上士陳報，救護車抵達現場時，只見蘇獨自坐在庫房外樓梯口，除自述腰痛外，身上無外傷或異常，僅有臀部衣物有塵土。

海軍司令部認為現場沒有監視器，也沒人目睹，而蘇在2010年至2021年間多次因腰背疼痛上醫務所，可見他長期有腰痛的毛病，他是否因跌落孔洞而受傷，令人懷疑。

此外，孔洞與部隊內的垃圾場位置相反，附近也無設置垃圾桶或子母車，光化庫房附近草叢高度約4、50公分，蘇行經非供人行走的草叢時，未提高警覺，自身也有過失。

一審認為蘇的行走路線未必不是「正常路徑」，烏坵營區設施由海軍司令部管理，司令部有維護安全責任，蘇執行勤務時踩空跌落，自身並無過失，審酌雙方身分、資力與加害程度等情後，判海軍司令部須賠償111萬8198元。

蘇和海軍司令部皆上訴，二審審酌蘇勞動能力減損比例介於17%至21%，事故發生前每月薪資7萬2990元，認為海軍司令部總共應賠償235萬5512元。案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

海軍陸戰隊蘇姓上士2021年任職金門烏坵時，行經庫房旁的坑道，墜落坑洞重摔，導致腰椎骨折，最高法院判海軍司令部應賠償235萬5512元確定。示意圖／聯合報系資料照片
海軍陸戰隊蘇姓上士2021年任職金門烏坵時，行經庫房旁的坑道，墜落坑洞重摔，導致腰椎骨折，最高法院判海軍司令部應賠償235萬5512元確定。示意圖／聯合報系資料照片

金門 海軍司令部 壓迫性骨折

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