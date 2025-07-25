對女友動粗施暴硬上 暴力男被告還反咬她有病

新北市陳姓男子去年對女友動粗施暴強行硬上得逞，事後否認犯行還反咬「她有病」，新北地檢署日前依強制性交罪嫌起訴。

起訴指出，陳姓男子去年5月4日下班返家後，為逞一時性慾，不顧女友出言拒絕反對，竟徒手掐住其脖子、摑巴掌、毆打頭部，以膠帶綑綁雙手，再拉扯頭髮在地面上拖行後強行性侵得逞。

其女友不甘心男友如此暴行對待，造成左手、後背、右腿膝蓋等多處瘀青，透過手機通訊軟體向友人哭訴後報警提告並至醫院驗傷。

陳男於警詢及檢方偵查均否認犯行，辯稱沒有動手打過女友，還說，當時每天打2份工作，一回家就累到不行，「根本沒體力做那回事」，還稱是女友心理有問題，會以拳頭搥自己。

檢察官依據醫院診斷書及警方在受害女子陰道深處採得符合陳男的DMA生物跡證等證據，認為陳男犯罪事證明確，日前依強制性交罪嫌起訴。

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