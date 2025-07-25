王浩宇指前時力黨工涉毒挨告 給付110萬元和解

前桃園市議員王浩宇7年前指前時代力量黨工林效先涉毒，林男提告求償。更一審判賠，更二審改判免賠，最高法院廢棄發回，日前更三審調解成功，王男給付林男110萬元，官司落幕。

全案緣於民國107年4月間，王浩宇透過臉書（Facebook）及記者會指稱，時代力量台北市黨部黨工在租屋處遭警方查獲持有大量二級毒品「毒郵票」，並附上林效先照片。

林男提告主張，他獲刑事不起訴處分確定，但王浩宇的不實言論導致輿論認定其涉毒品案，嚴重損害其名譽並造成精神痛苦，請求精神慰撫金新台幣200萬元及停職期間薪資損失43萬500元，並刊登道歉啟事。

一審桃園地方法院認定，王浩宇未合理查證，應賠25萬元及登報道歉；二審台灣高等法院改判賠40萬元及登報道歉。經上訴，最高法院廢棄原判，發回更審。

高院更一審仍認定，王浩宇不能證明已盡合理查證，酌減精神慰撫金，改判賠償25萬元並刊登回復名譽啟事。王浩宇不服上訴，最高法院第2度廢棄發回。

更二審則認為，難認王浩宇故意侵害名譽，改判免賠。林男不服上訴，最高法院第3度廢棄發回。更三審審理期間，雙方達成調解並正式和解，王浩宇給付林男110萬元，纏訟7年多的官司正式落幕。

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