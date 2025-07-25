快訊

立院全數封殺！大法官人事賴清德再被打臉 這2位連綠委都跑票

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

王浩宇指前時力黨工涉毒挨告 給付110萬元和解

中央社／ 台北25日電

前桃園市議員王浩宇7年前指前時代力量黨工林效先涉毒，林男提告求償。更一審判賠，更二審改判免賠，最高法院廢棄發回，日前更三審調解成功，王男給付林男110萬元，官司落幕。

全案緣於民國107年4月間，王浩宇透過臉書（Facebook）及記者會指稱，時代力量台北市黨部黨工在租屋處遭警方查獲持有大量二級毒品「毒郵票」，並附上林效先照片。

林男提告主張，他獲刑事不起訴處分確定，但王浩宇的不實言論導致輿論認定其涉毒品案，嚴重損害其名譽並造成精神痛苦，請求精神慰撫金新台幣200萬元及停職期間薪資損失43萬500元，並刊登道歉啟事。

一審桃園地方法院認定，王浩宇未合理查證，應賠25萬元及登報道歉；二審台灣高等法院改判賠40萬元及登報道歉。經上訴，最高法院廢棄原判，發回更審。

高院更一審仍認定，王浩宇不能證明已盡合理查證，酌減精神慰撫金，改判賠償25萬元並刊登回復名譽啟事。王浩宇不服上訴，最高法院第2度廢棄發回。

更二審則認為，難認王浩宇故意侵害名譽，改判免賠。林男不服上訴，最高法院第3度廢棄發回。更三審審理期間，雙方達成調解並正式和解，王浩宇給付林男110萬元，纏訟7年多的官司正式落幕。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

王浩宇指前時力黨工涉毒挨告，給付110萬元和解。 圖／聯合報系資料照片
王浩宇指前時力黨工涉毒挨告，給付110萬元和解。 圖／聯合報系資料照片

王浩宇 最高法院 時代力量

延伸閱讀

10船員海上失蹤「永裕興成幽靈船」 調查與此有關…宜檢已結案

永裕興18號10船員人間蒸發4年 傳求救瓶中信…重燃家屬希望

獨／台中單元二重劃區弊案 沒收73億土地被撤 今改判仍沒收土地

三星李在鎔獲最高法院「無罪定讞」 為長期法律糾紛畫下句點

相關新聞

影／沈慶京「花」1.8億裝電子腳環 獲釋第一時間反應曝

威京集團主席沈慶京涉行賄民眾黨前主席柯文哲1710萬元，羈押禁見約11個月，日前聲請具保停止羈押，台北地方法日前裁定沈以...

獨╱前警政署長女兒任法官...怠職遭警告 反控被職場霸凌 高院決議曝光

警政署前署長姚高橋女兒、法官姚貴美因「無故延滯上訴事件補費裁定」、「無故延滯補字事件最長222天」與「未合法公告裁判主文...

烏坵海軍陸戰隊上士墜坑洞腰椎骨折 海軍司令部確定要賠235萬元

海軍陸戰隊蘇姓上士4年前任職金門烏坵時，為丟棄營區垃圾及廢土，行經庫房旁的坑道，因坑道上方有一僅覆蓋鏽蝕鐵板的孔洞，且遭...

王浩宇指前時力黨工涉毒挨告 給付110萬元和解

前桃園市議員王浩宇7年前指前時代力量黨工林效先涉毒，林男提告求償。更一審判賠，更二審改判免賠，最高法院廢棄發回，日前更三...

台南山坡地遭濫倒上千噸廢棄物 曳引車司機3人判賠1854萬清理費

廖姓、陳姓及吳姓男子3人於2019年12月底非法傾倒廢棄物在台南市東山區大客段國有山地坡被台南環檢警查獲，3人非法清理廢...

對女友動粗施暴硬上 暴力男被告還反咬她有病

新北市陳姓男子去年對女友動粗施暴強行硬上得逞，事後否認犯行還反咬「她有病」，新北地檢署日前依強制性交罪嫌起訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。