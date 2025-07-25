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嫌鄰居噪音擾人 小黃司機公寓樓梯間持蒙古刀殺人今起訴
李姓計程車司機不滿許姓鄰居長期噪音騷擾，以蒙古刀狂刺許致死，返回住處更衣外出，駕車遇巡邏員警，向警員表示「我殺人了」被捕。台北地檢署偵辦，今依殺人罪起訴李，全案移審台北地院國民法官法庭分案。
現年66歲的李姓男子以開計程車為業，與妻子住在台北市萬華區貴陽街一處公寓，他不滿長期被57歲的許姓鄰居敲門騷擾，雙方早已積怨。
2023年8月16日上午，李、許2人在住處走廊發生肢體衝突，李除對許提告外，之後隨身攜帶全長23公分的蒙古刀防身。
檢方指控，2023年8月30日李又在走廊巧遇許，2人再發生衝突，雙方扭打跌落至樓梯間轉角平台，李持蒙古刀猛刺許，造成許13處擦挫傷、38處刀傷，3處刀傷深入許的胸腔，傷及肺臟、左胸，致血氣胸，許後來大量失血死亡。
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