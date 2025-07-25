涉詐千萬元助理費 桃園前議員吳宗憲遭羈押

桃園市前議員吳宗憲涉詐領8年議員助理費，遭裁定羈押禁見2個月。記者曾增勳／攝影 民進黨前議員吳宗憲2022年競選失利，選舉期間捲入賄選案判2年、緩刑5年定讞。近日桃園地檢署獲檢舉，指吳詐領助理費達千萬元，檢調22日兵分11路搜索，通知吳等10人到案，認為吳涉案情節重大聲押。桃園地院昨晚裁定羈押禁見2個月。

檢方調查，吳宗憲2011年元月至2019年元月，擔任桃園市議員8年期間，涉嫌共同與范姜姓、洪姓助理，分別虛報議員助理詐領近千萬元，認定吳宗憲等10人均涉犯貪汙治罪條例公務員利用職務詐取財物等罪嫌。

檢方22日傳喚吳宗憲未到，23日上午吳現身報到，訊問後因涉案情節重大，有滅證及逃亡串證之虞，向法院聲請羈押吳與范姜姓助理。

法官認為，吳訊問後部分承認、部分否認，考量所涉犯罪名最低刑度為5年以上徒刑，加上曾任議員，對其助理或人頭助理有影響力，從查獲過程有逃亡可能性，裁定羈押2個月，並禁止會客與通訊聯絡。范姜罪嫌重大且有羈押理由，但相關證據齊全，以30萬元交保。

至於吳姓助理請回，洪姓、許姓、劉姓及葉姓等人以3萬至10萬元不等交保。