彭振聲淚訴家破人亡 法庭改期詰問

台北地方法院昨天審理京華城案，以證人身分傳喚傳北市前副市長彭振聲（右）出庭。由於彭情緒尚末恢復，提早結束庭訊，由女兒（左）陪同離開法院。記者黃義書／攝影 台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，昨以證人身分傳喚北市前副市長彭振聲作證，彭因喪妻心情未平復，庭中落淚，表示已家破人亡；審判長認為彭還不適合作證，諭知改期9月2日待其情緒穩定再接受詰問。

彭振聲本月1日出庭時妻子墜樓身亡，昨作證前向合議庭說「要報告1件事」隨即表示，他主持44次都委會卻造成家破人亡，妻子有憂鬱症，從台北搭高鐵回高雄後還沒進家門，就從13樓輕生。

彭說，妻子不是公眾人物、不是政治人物，更不管公事，在外行事低調沒人知道她是「局長太太」、「副市長太太」，現在卻成最悲慘結局。

彭的泣訴引起合議庭關切，審判長江俊彥表示「如不適合作證，可以和我們說」；受命法官許芳瑜告訴彭，之前請助理與律師聯絡請彭本月17日、22日、24日擇一出庭，只是庭期規畫「是要請你思考，法官再調配」。

彭表示既然來了就盡量答，但江俊彥認為彭情緒還是未回穩，當場喊休庭，十分鐘後，合議庭諭示因通知有程序瑕疵，中止作證程序，並排本月28日先勘驗彭振聲偵訊光碟，9月2日、4日再詰問彭。

威京集團主席沈慶京遭羈押禁見11個月，日前聲請具保停止羈押，法官裁定1億8千萬元交保，沈昨籌得保證金，從住院的台大醫院押返台北地院裝置電子腳環後重獲自由。