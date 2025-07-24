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影／沈慶京「花」1.8億裝電子腳環 獲釋第一時間反應曝
威京集團主席沈慶京涉行賄民眾黨前主席柯文哲1710萬元，羈押禁見約11個月，日前聲請具保停止羈押，台北地方法日前裁定沈以1億8千萬元交保。沈籌得保證金，今傍晚抵達法院安裝電子腳環、辦理限制出境出海、限制住居獲釋，沈重獲自由。
沈慶京乘坐輸椅法警協助下離開法院，被問及交保後心情如何？沈望向採訪記者，但沒有任何回應。
台北地檢署起訴，沈慶京涉行賄柯文哲共1710萬元，沈偵審期間迄今否認犯罪，主張重建京華廣場台北市政府應「永久」保障其12萬0284萬平方公尺的樓地板面積。
沈慶京從2024年8月羈押期間，多次因病聲請具保停押，法院裁定內容指出，沈提出泌尿道反覆感染、濕疹，有帕金森氏症等，今年平均不到1個月緊急戒護就醫急診1次。
合議庭日前首度裁定，沈慶京若以1億元的保證金及2億元的人保保證書，即可停止羈押，須限制住居在台北市大安區住處11樓，限制出境、出海8月，配戴電子腳環。
沈慶京籌錢多日未能完成人保，請求降保。合議庭7月21日新裁定指出，可用1億8千萬元保證金後停押，其中1億元須以沈的名義提出；沈限制住居北市大安區，限制出境出海，不得與被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，並接受科技監控8月，左腳配帶電子腳環、以個案手機回報。
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