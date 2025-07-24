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疑耍特權？士檢偵辦刑警大隊長涉賄案 破例走車道遭疑「開後門」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

刑事局南打大隊長徐宏杰涉嫌收賄、洩密，檢調日前搜索約談徐及魯姓業者調查，訊後令徐50萬元、魯10萬元交保，偵辦過程卻爆爭議，檢調當時並未拘捕徐，將其帶返時，卻沿車道進入地檢署，遭疑替徐耍特權「開後門」迴避媒體追蹤，時逢檢、警人事調整前夕，相關爭議格外敏感，引發討論。

據悉，士林地檢署為確保人犯安全，防止人犯脫逃等，凡有逮捕、拘提情況，過去皆是由偵辦人員將犯嫌載送，沿車道進入地檢署後，由法警控制關閉鐵捲門，再由法警開門接人；若無拘捕情況，無論被告還是證人，依慣例皆須從鄰近法警室、設有門禁管理的正門進出地檢署。

檢調7月9日搜索約談徐宏杰、業者魯男，並未拘捕2人，調查人員將2人送至士林地檢署時，罕見未從正門下車進入地檢署開庭，而是直接連人帶車沿車道進入地下室，此舉遭疑替特別替警官提供特權「開後門」躲避媒體追蹤。

尤其時逢警界人事調整前夕，有警官針對此案質疑，檢調在這個時刻接獲舉報、大動作查辦，時機格外敏感，而且還是8年前的舊案，難令人不做他想。

法界另熱議，此案承辦檢察官是士檢此次唯一被提名主任檢察官的人選，人事前夕執行搜索約談，過程還傳出特權爭議，破例讓徐循車道進出，難免受外界質疑。

對此，檢方低調回應，相關情況是個案處理狀況，案件仍偵辦中，案情細節不便透露。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

車道 檢調 收賄 檢察官

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