桃園市前議員吳宗憲詐領助理費涉貪 桃院裁定羈押2個月
民進黨籍桃園市前議員吳宗憲2022年底競選連任失利，卻於選舉期間以走路工造勢賄選買票案獲判2年、褫奪公權5年、緩刑5年才剛定讞，又涉詐領8年千萬元議員助理費案遭搜索，桃園地檢署複訊後聲押獲准，桃園地院法官晚間裁定，自今起算2個月，並禁止接見及通訊。
桃院法官裁定理由指出，被告吳宗憲經訊問後，有部分承認犯行，也有部分否認，但本案有其他被告的證詞和客觀證據，足以證明被告涉案情節重大；考量本案涉及的罪名，最低刑度是5年以上徒刑，加上被告曾擔任過縣市議員，若想逃亡，有可能取得人脈與資源協助，從查獲的過程來看，也顯示被告具有逃亡的動機、能力與高度可能性。
此外，被告吳某的供詞與部分證人的說法不一致，對於他所否認的部分，仍需由檢方進一步釐清，而且被告對曾擔任他議員助理或人頭助理的人，有一定程度的控制力與影響力，參考卷內有關被告手機相關內容，認為他有湮滅證據、與其他人串證、串供的事實及可能性。
法院綜合考量保障被告人身自由、公眾秩序、合理使用國家資源、議員職務的廉潔性、以及本案刑事訴訟程序能順利進行，認為目前確實有羈押被告吳宗憲的理由與必要性，且沒有其他替代方式可避免他逃亡、串證等風險，因此裁定自2025年7月23日起羈押2個月，前間禁止會客及通訊聯絡。
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