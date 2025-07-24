726前夕懸疑動作...網傳林錫耀疑「喬」司法人事 法務部：交台高檢調查

網路社群昨從「dark論壇」流出疑似民進黨前秘書長林錫耀透過Telegram與前法務部長蔡清祥、時任國安會諮詢委員陳俊麟討論檢察人事對話，「726」大罷免前惹懸疑爭議，法務部今表示，已請台灣高等檢察署詰查。

林錫耀今天已發出聲明表示，該篇內容以拼湊、偽造部分對話內容形式，炮製不實資訊，並精準藉他出國期間不易即時回應、澄清之時機，傳散相關虛假敘事操作輿論，意圖干擾即將進行之民主投票活動。

林錫耀還表示，他已委託律師檢證相關資訊，逕向治安單位進行告訴，全力訴追不法。

據了解，有媒體報導Threads近日轉載「dark論壇」林錫耀的檔案，至少有9個檔名，包括法務部政務次長徐錫祥、台北地檢署檢察長王俊力、廉政署副署長林炤宏、調查局官員邱享坤等人。

其中2021年10月21日林錫耀、陳俊麟傳訊提到「有關調查局長的事麻煩有空來電」、「文燦答應要去說服他」、「初步回報，文燦已經和他約好明天見面，聽口氣應該很樂觀。」