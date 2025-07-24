快訊

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

世大運／黃愉偼不敵趙尚奪銀 追平鄭怡靜女單最佳成績

輝達登全球市值龍頭！黃仁勳工作全年無休 成功祕訣全靠「忽略這件事」

與少女發生性行為...竟慫恿自拍裸體影像「偷側錄留存」 健身教練裁定收押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

周姓男子上網認識未滿16歲少女，涉嫌慫恿少女自拍裸體影像傳給他，並發生性行為。少女的母親報案，檢方另在周男手機發現其他女子裸照，偵訊後依涉嫌妨害性自主及違反兒童及少年性剝削防制條例聲押。法官審理後，認為犯罪嫌疑重大，有串滅證及反覆實行之虞，今天裁定羈押。

檢警調查，20歲周男在一家健身房擔任健身教練，透過手機通訊軟體IG認識讀高中的少女，兩人在網路上聊天時，周男慫恿小恬自拍裸體影像，並透過IG傳給他。

被害少女對自拍照體影像有疑慮，周男跟她說，IG聊天室可以設定用戶上傳照片、影片，觀看一次就自動刪除。少女同意自拍並傳送給他裸體影像時，周男涉嫌拿另1 支手機側錄下來。

周男也曾約被害少女到旅館發生性行為，少女的母親今年6月得知後報案。警方通知周男到案說明，他坦承與少女發生性行為，並說沒有用暴力強迫，少女也證稱兩人是兩情相悅發生性行為。

檢警偵辦時，發現周男的手機內，不僅有被害少的裸體影像，還有其他成年女子的裸照。檢方昨天複訊後，以周男涉犯妨害性自主罪及兒童及少年性剝削防制條例，並有反覆犯罪之虞，向基隆地方法院聲押羈押禁見。

法官訊問後，認定周男被告涉犯對14歲以上未滿16歲女子性交罪、違反兒童及少年性剝削防制條例拍攝、意圖散布及無正當理由持有少年性影像嫌疑重大，並有事實足認為有串滅證之虞，更有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，裁定羈押，並禁止接見、通信、受授物件。

周姓男子認識未滿16歲少女，慫恿少女自拍裸體影像傳給他，兩人發生性行為。檢方偵訊後，依周男涉嫌妨害性自主及違反兒童及少年性剝削防制條例聲押。基隆地院法官今天審理，裁定羈押禁見。本報資料照
周姓男子認識未滿16歲少女，慫恿少女自拍裸體影像傳給他，兩人發生性行為。檢方偵訊後，依周男涉嫌妨害性自主及違反兒童及少年性剝削防制條例聲押。基隆地院法官今天審理，裁定羈押禁見。本報資料照

自拍 裸照 聲押 教練 影片 網路 性行為 性剝削 健身房 妨害性自主

延伸閱讀

台中補教狼師摸少女下體不認罪 這處採到他DNA成關鍵證據

惡狼尾隨少女勒頸性侵…想砸磚石殺人滅口 她痛訴「一輩子的傷害」

不顧爸爸反對...北市少女找前男友復合 竟遭社區警衛性侵得逞

影／找中輟少女設局仙人跳還強拍裸照 竹聯幫明仁會6惡煞遭逮

相關新聞

1億8000萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

威京集團主席沈慶京涉因京華城容積案行賄民眾黨前主席柯文哲，自2024年9月偵查中羈押禁見11個月，日前沈聲請具保停止羈押...

吳火獅私生女聲請分配遺產今調解 律師曝吳家「態度開放」：有善意

新光集團已故創辦人吳火獅私生女陳子婷請求法院准許認領，纏訟多年，最高法院去年判陳勝訴，駁回吳家人上訴，陳日前向士林地方法...

疑耍特權？士檢偵辦刑警大隊長涉賄案 破例走車道遭疑「開後門」

刑事局南打大隊長徐宏杰涉嫌收賄、洩密，檢調日前搜索約談徐及魯姓業者調查，訊後令徐50萬元、魯10萬元交保，偵辦過程卻爆爭...

桃園市前議員吳宗憲詐領助理費涉貪 桃院裁定羈押2個月

民進黨籍桃園市前議員吳宗憲2022年底競選連任失利，卻於選舉期間以走路工造勢賄選買票案獲判2年、褫奪公權5年、緩刑5年才...

726前夕懸疑動作...網傳林錫耀疑「喬」司法人事 法務部：交台高檢調查

網路社群昨從「dark論壇」流出疑似民進黨前秘書長林錫耀透過Telegram與前法務部長蔡清祥、時任國安會諮詢委員陳俊麟...

與少女發生性行為...竟慫恿自拍裸體影像「偷側錄留存」 健身教練裁定收押

周姓男子上網認識未滿16歲少女，涉嫌慫恿少女自拍裸體影像傳給他，並發生性行為。少女的母親報案，檢方另在周男手機發現其他女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。