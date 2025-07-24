與少女發生性行為...竟慫恿自拍裸體影像「偷側錄留存」 健身教練裁定收押

周姓男子上網認識未滿16歲少女，涉嫌慫恿少女自拍裸體影像傳給他，並發生性行為。少女的母親報案，檢方另在周男手機發現其他女子裸照，偵訊後依涉嫌妨害性自主及違反兒童及少年性剝削防制條例聲押。法官審理後，認為犯罪嫌疑重大，有串滅證及反覆實行之虞，今天裁定羈押。

檢警調查，20歲周男在一家健身房擔任健身教練，透過手機通訊軟體IG認識讀高中的少女，兩人在網路上聊天時，周男慫恿小恬自拍裸體影像，並透過IG傳給他。

被害少女對自拍照體影像有疑慮，周男跟她說，IG聊天室可以設定用戶上傳照片、影片，觀看一次就自動刪除。少女同意自拍並傳送給他裸體影像時，周男涉嫌拿另1 支手機側錄下來。

周男也曾約被害少女到旅館發生性行為，少女的母親今年6月得知後報案。警方通知周男到案說明，他坦承與少女發生性行為，並說沒有用暴力強迫，少女也證稱兩人是兩情相悅發生性行為。

檢警偵辦時，發現周男的手機內，不僅有被害少的裸體影像，還有其他成年女子的裸照。檢方昨天複訊後，以周男涉犯妨害性自主罪及兒童及少年性剝削防制條例，並有反覆犯罪之虞，向基隆地方法院聲押羈押禁見。