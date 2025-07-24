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手一滑3000元飛了！停紅燈滑手機也算違規 彰化縣半年取締369件

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

日本從去年11月起，禁止騎自行車時使用手機，違反將處約新台幣2448元。台灣則是針對汽、機車駕駛人使用手機開罰彰化縣警察局今年1到6月底共取締369件，汽車處3000元、機車1000元罰鍰，警方提醒，即使停等紅燈也屬於行駛狀態，手持使用手機仍可能被罰。

縣警局指出，彰化縣今年1到6月取締汽機車駕駛人行駛時使用行動電話的369件中，有73件是民眾檢舉，機車則不開放檢舉，民眾駕車時，如有使用手機需求，務必找路邊安全合適的位置停車，車輛停妥後再使用，避免分心分神影響用路安全或造成事故。

警方說，有的駕駛人常利用等紅綠燈時，以手持方式使用手機，以為不算違規，但依台中地院2018年的一件判決，法官即有說明，認為道路交通管理處罰條例第31條之1第1項所稱「於行駛道路時」，是指駕駛車輛使用道路行駛的動態情形，自包括駕駛人於道路上駕駛車輛因交通標誌、號誌或交通勤務警察指揮所為的暫時停止狀態。

判決指出，如車輛因停等紅燈而在車道上暫時停止，在變換成綠燈時即應立刻前行，並非可依己意決定停留的久暫，自仍屬行駛狀態，又不容駕駛人在駕駛中片刻，查看手機等失去注意安全駕駛的行為，造成肇事的高度危險性，而影響用路人及駕駛人本身的道路交通安全。

警方強調，汽機車駕駛人行駛時，使用手機架、藍芽耳機等行為獲取電子訊息，若未以手持方式使用行動電話者，不屬於違規行為。

汽、機車駕駛人抽菸，與使用手機違規類似，依道路交通管理處罰條例第31-1條第3項規定，汽機車駕駛人行駛時抽菸致有影響他人行車安全，可處600元罰鍰，雖然，汽機車駕駛人抽菸都不開放民眾檢舉，彰化警方今年1到6月仍取締176件。

騎機車手持手機使用，就算等紅燈也屬行駛狀態，可處1000元罰鍰。圖／警方提供
騎機車手持手機使用，就算等紅燈也屬行駛狀態，可處1000元罰鍰。圖／警方提供
駕駛汽車手持手機使用，就算等紅燈也屬行駛狀態，可處3000元罰鍰。圖／警方提供
駕駛汽車手持手機使用，就算等紅燈也屬行駛狀態，可處3000元罰鍰。圖／警方提供

開罰 彰化 抽菸 紅綠燈 使用手機

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