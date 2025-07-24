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延長限制出境出海？立委陳超明涉貪仍有職權 律師曝：有出國交流必要

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

立法委員陳超明、國會辦公室主任梁文一5年前捲入收賄案，兩人被限制出境、出海，因8月3日期滿，台灣高等法院今開訊問庭，但陳以「審查法案」、梁稱「參與立院法案審議」，雙雙告假。陳與梁的辯護人高奕驤、沈元楷皆表示兩人無逃亡、串證可能，希望不予延長限制出境、出海。

律師高奕驤表示，陳超明身為立法委員，依法行使立委職權，也住在住居所，不可能逃亡，且沒有串證之虞。高說，陳超明不認識太流公司前董座李恒隆，他所收的政治獻金並非期約賄賂或有對價關係，只是單純的政治獻金，難認犯罪嫌疑重大。

高奕驤也說，陳超明是立法院經濟委員會委員，有參與國外的研討會、商務合作的必要，為利經貿交流，希望不要延長限制出境、出海，以利陳行使立委職權，維護權利。

沈元楷表示，梁文一僅是國會辦公室主任，長期負責立院行政事務，沒有豐沛人脈，且梁的雙親、妻子與未成年兒子都在台灣，不可能棄之不顧而逃亡海外。沈說，偵審期間梁皆遵期到庭，主、客觀皆無逃亡可能，且原審已經交互詰問，也沒有串證、滅證必要。

是否延長限制出境、出海8月，法官諭知候核辦。

本案源於時為國民黨籍的陳超明被控透過白手套郭克銘向李恒隆收賄100萬元，再以他身為經濟委員會召集委員名義提供協力，向經濟部施壓派官員參加「公司法適用鑑定公聽會」，檢方依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪嫌起訴；台北地方法院判陳超明7年8月徒刑，褫奪公權3年、判梁文一5年徒刑，褫奪公權2年。

立法委員陳超明。圖／本報資料照片
立法委員陳超明。圖／本報資料照片

收賄 法案 貪汙 律師 陳超明 國民黨 立法院 政治獻金

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