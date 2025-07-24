延長限制出境出海？立委陳超明涉貪仍有職權 律師曝：有出國交流必要

立法委員陳超明、國會辦公室主任梁文一5年前捲入收賄案，兩人被限制出境、出海，因8月3日期滿，台灣高等法院今開訊問庭，但陳以「審查法案」、梁稱「參與立院法案審議」，雙雙告假。陳與梁的辯護人高奕驤、沈元楷皆表示兩人無逃亡、串證可能，希望不予延長限制出境、出海。

律師高奕驤表示，陳超明身為立法委員，依法行使立委職權，也住在住居所，不可能逃亡，且沒有串證之虞。高說，陳超明不認識太流公司前董座李恒隆，他所收的政治獻金並非期約賄賂或有對價關係，只是單純的政治獻金，難認犯罪嫌疑重大。

高奕驤也說，陳超明是立法院經濟委員會委員，有參與國外的研討會、商務合作的必要，為利經貿交流，希望不要延長限制出境、出海，以利陳行使立委職權，維護權利。

沈元楷表示，梁文一僅是國會辦公室主任，長期負責立院行政事務，沒有豐沛人脈，且梁的雙親、妻子與未成年兒子都在台灣，不可能棄之不顧而逃亡海外。沈說，偵審期間梁皆遵期到庭，主、客觀皆無逃亡可能，且原審已經交互詰問，也沒有串證、滅證必要。

是否延長限制出境、出海8月，法官諭知候核辦。