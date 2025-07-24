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1億8千萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

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1億8000萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

威京集團主席沈慶京涉因京華城容積案行賄民眾黨前主席柯文哲，自2024年9月偵查中羈押禁見11個月，日前沈聲請具保停止羈押獲准，法官裁定沈以1億8000萬元交保，沈費時多日籌得保證金，目前正由法警前往看守所提解，隨即返台北地方法院辦理科技監控

檢廉指控，沈慶京行賄柯共1710萬元，沈自始迄今均不認罪，並主張重建京華廣場台北市政府應「永久」保障其12萬0284萬平方公尺的樓地板面積；羈押中間，沈因健康因素，連環遞狀聲請具保停止羈押。

依過去法院駁回沈慶京所提狀子內容，沈稱自2024年8月30日至今年5月12日，已稱病就診273次，於押期內泌尿道反覆感染、濕疹，有帕金森氏症，更於審判中2025年1月2日羈押迄5月20日，戒護外醫至部立台北醫院11次，急診次數6次，平均不到1個月就緊急戒護就醫急診1次。

沈還透過律師表示，他個人病情造成台北看所守戒護及照護人力的負擔，有生命危險，現所罹患的疾病，非保外治療顯難痊癒。

合議庭第一次審查認為，沈慶京如能提出1億元的保證金及2億元的人保保證書後，即可停止羈押，除住院期間外，須限制住居在台北市大安區住處11樓，限制出境、出海8月，要配戴電子腳環。

沈慶京籌備交保多日，並未完成2億元人保部分，於是再向法院請求降保，新裁定說，沈可於提出1億8000萬元保證金後停押，其中1億元需以自己名義提出，仍限制住居在台北市大安區，限制出境，不得與被告、證人接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情。

新裁定命沈慶京要接受科技監控8月，在左腳配帶電子腳環、以個案手機回報，如未能在8月1日中午前具保，8月2日起即延長羈押禁見2月。

威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片

監控 北市 沈慶京

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