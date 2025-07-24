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吳火獅私生女聲請分配遺產今調解 律師曝吳家「態度開放」：有善意

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

新光集團已故創辦人吳火獅私生女陳子婷請求法院准許認領，纏訟多年，最高法院去年判陳勝訴，駁回吳家人上訴，陳日前向士林地方法院聲請分配遺產，主張享有應繼分，法院排定今午調解，事後陳的律師表示，今雙方持開放態度，有感受到吳家人善意，希望吳家人正視陳為吳火獅生女一事。

陳子婷今由母親陳麗如及律師代表出面調解，律師事後受訪表示，雙方今天持開放態度調解，過程有感受到對方善意，對於遺產數目仍未討論，依目前最高法院的見解，對非婚生子女的保障是趨於擴大保護的，希望吳家可正視陳子婷是吳火獅生女一事。

律師陳明正並引用台新、新光金控合併時的所講的「團結向前」，向吳家二代喊話，「如果自己的妹妹不照顧，何來所謂的團結向前？」；媒體問及心路歷程等，陳麗如則持續表示「感謝關心」、「都交給律師說明」。

判決指出，陳麗如與吳火獅1976年間交往，1984年生下陳子婷，吳生前曾提供陳生活費、教育費等，吳家拒絕血緣鑑定，陳請求法院准許認領，陳麗如證訴與吳火獅交往過程，母女並提出相關影像、存摺、錄音等證據，最高法院去年判陳勝訴。

陳子婷今年6月提起訴訟，主張享有財產應繼分，士林地院家事庭安排今天雙方調解。

陳麗如與律師今午到士林地方法院調解。記者李隆揆/攝影
陳麗如與律師今午到士林地方法院調解。記者李隆揆/攝影

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