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妻代夫欠繳所得稅逾668萬 法拍魚塭近3千萬終於繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣陳女在2016年申報綜合所得稅時，合併申報老公投資所得的公司股利，並擔任納稅義務人，但陳女已申報核定綜合所得稅668萬6293元未繳納，經南區國稅局恆春稽徵所在2018年11月移送行政執行署屏東分署強制執行，歷經數年，終於在今年拍定陳女名下魚塭，全數繳清積欠的所得稅。

屏東分署指出，納稅義務人與配偶的年度綜合所得，應由納稅義務人合併申報，也就是說，不論何種計稅方式，除了報稅年度中有離婚結婚或分居的情形外，夫妻報稅最終都要「合併申報」。

屏東分署表示，雖然陳女與其夫合併申報2016年的綜合所得稅，其所得主要來源是丈夫所投資的公司股利約3562萬餘元，陳女本人該年度所得僅3萬餘元，但陳女在2016年度申報綜合所得稅時，申報其本人為納稅義務人，且陳女之後並未繳納已申報核定綜合所得稅668萬6293元，最終移送機關以陳女為本案欠稅義務人，2018年年11月間移送屏東分署強制執行。

屏東分署收案後立即核發扣押存款及查封不動產命令，陳女名下多為其夫借名登記的不動產及相關投資，只有零星存款，陳女到屏東分署報告其財產狀況時，也表示細節要問丈夫才知道，陳女並不清楚，加上陳女的丈夫在銀行及其他私人間也有大筆欠債，無法負擔本應其繳納所得稅。

最後經屏東分署數年持續執行，終於在近期拍定陳女名下位在枋山鄉莿桐段的魚塭，該魚塭近期第四拍，最後以2776萬餘元終於拍出，也繳清陳女欠繳所得稅，剩餘的金額也用來還其他銀行與私人欠債，但私債部分仍未還清。

行政執行署屏東分署強制執行，歷經數年，終於在今年拍定陳女名下魚塭，最後全數將繳清積欠的所得稅都繳清。圖／行政執行署屏東分署提供
行政執行署屏東分署強制執行，歷經數年，終於在今年拍定陳女名下魚塭，最後全數將繳清積欠的所得稅都繳清。圖／行政執行署屏東分署提供

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