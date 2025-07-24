涉嫌以感冒藥錠煉毒 嘉檢依毒品案起訴男子

嘉義市47歲陳姓男子涉嫌利用含有偽麻黃鹼成分感冒藥錠，將住處當製毒工廠，提煉出原料麻黃素，再添加二甲苯等化學原料，煉製出甲基安非他命，因購買感冒藥數量異常，法務部調查局台中調查處接獲檢舉，於住處搜索起出疑似安非他命結晶物，經送驗含有二級毒品安非他命成分，被依違反毒品防制條例移送嘉義地檢署，今檢方偵訊後提起公訴。

起訴書表示，陳男涉嫌在去年6月間，於嘉義市住處，將含有偽麻黃鹹成分的感冒藥錠置入燒杯後添加蒸餾水及丙酮溶解後，提煉出先驅麻黃素，再加入其他化學原料進行提煉，煉製出安非他命毒品。

台中調查處接獲舉報，持搜索票搜索時，在陳男住處起出空瓶、電子秤、漏斗、滴管、濾紙、攪拌棒、冷凝器、研磨器、排風設備等試驗器材，並查獲檢出有安非他命成分的結晶與液體，經送驗後含有安毒成分。

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