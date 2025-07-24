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男子連偷安全帽與腳踏車 台中警查獲送辦

中央社／ 台中24日電

台中大里區日前接連有腳踏車安全帽遭竊，引發地方議論。警方偵辦循線鎖定曾姓男子涉案，經通知到案，坦承竊走3頂安全帽並變賣，全案警詢後依竊盜罪嫌送辦。

台中市警局霧峰分局今天表示，內新派出所6月間接獲報案稱，大里區中興路二段周邊發生多件安全帽與腳踏車遭竊案件，引發社區關注。

警方立即組成專案小組調查，經調閱監視器追查，發現57歲曾姓男子涉案，他見路旁腳踏車便佔為己用，並沿路尋找機車上未上鎖的安全帽，接連徒手偷走3頂。

警方於6月22日循線在中興路二段1處福德祠找到曾男，經通知到案，他坦承行竊3頂安全帽，變賣後不法所得新台幣800元，警方並查獲失竊腳踏車。警詢後，

依竊盜罪嫌將曾男函送台中地檢署偵辦。

竊盜 安全帽 腳踏車

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