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中古車里程數差9萬公里 法院認屬重大瑕疵 判車商退全款並補償維修費
翁姓女子去年6月間以18萬元向嘉義車商吳女購買里程數12萬公里中古車，取車後車輛多次故障，翁女向監理單位查詢，發現該車在2023年10月檢驗時里程數21萬餘公里，相差9萬公里，告上法院要求車商吳女賠償；吳女辯稱原車牌已撤銷，礙於個資法無法查詢實際里程數；法院認為里程數相差９萬公里屬重大瑕疵，吳女應退回車款並賠償修理費用共21萬2635元，可上訴。
去年翁女以18萬元向車商吳女購買中古車1輛，買賣契約記載依現況交車，里程數為12萬公里，同年6月12日翁女領車後，同年6月23日、7月19日、8月19日、8月21日、8月22日因車輛無法發動、故障修理。9月19日翁女向台北市區監理所查詢，發現該車里程數於2023年10月4日檢驗時為21萬2022公里，於去年6月12日檢驗時卻為12萬2829公里，相差逾9萬公里。認為有詐欺嫌疑，提告撤銷買賣契約並求償。
吳女表示，契約記載依車輛現況交付翁女受領，里程數依儀表板顯示內容記載於契約，並未自行調整。該中古車出賣前，原號牌已經撤銷，因個人資料保護法規定，無法得知前手車主的行車執照資訊查詢里程數，當時有告知這情況，才以低於行情價格出賣。翁女於過戶後，可自行查詢，不應歸咎車商、依契約不必負物瑕疵擔保責任。
法院審理，詐欺不成立，不過，里程數相差逾9萬公里，依社會通念瑕疵重大，又短期內故障多次，減少其通常效用瑕疵，吳女應負瑕疵擔保責任。翁女要求解除契約依法有據，吳女應退還價金18萬元、稅費及修理費等共21萬2635元。
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