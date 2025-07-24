土地投資遭詐欺判刑 民進黨竹縣議員何建樺：絕無犯意、遺憾判決
民進黨新竹縣議員何建樺與人合作投資土地被提告，法官認犯詐欺取財罪判處有期徒刑1年、緩刑3年，消息曝光後，引發地方關切。何建樺今天回應，他曾向檢察官說明事件的來龍去脈，惜未獲採納，且當庭已經和解，對於判決結果，他深感遺憾，「我一毛錢都沒有拿到，怎麼會變成詐騙？」
何建樺強調，他沒有詐騙任何一毛錢，更無詐騙的行為，對此判決深感遺憾。他確實與葉男合作投資土地，投資不成後即返還資本，根本沒有欠款遭討一事。此外，對於他與劉男的合作投資，兩人對其中一筆土地的資金意見分歧，雙方無法達成共識，劉男轉而提告，他深感無奈。
為此。何建樺曾當庭解釋，「這是兩人的財務糾紛，整個過程有其前因後果，絕對沒有詐騙行為」，他與劉男在庭上和解，劉男也回應不追究，他以為沒事了，沒想到昨天收到判決書，居然被判刑。新竹縣議會表示，此案判決緩刑免關，依法並不影響行使議員職權。
湖口鄉議員何建樺為首任議員，長期為地方爭取建設。地方鄉親認為他個性大而化之、不拘小節，長期投入義消的他，更是熱心公益，昨天消息出爐後，受到許多鄉親們關心。
根據判決書指出，何建樺與葉姓男子合作投資農地，取得葉男2400萬元現金後卻未投資而遭催討，何被催急了，轉向劉姓男子謊稱合購土地和農舍，再取得劉男1500萬元，劉事後發覺被騙，憤而提告何建樺詐欺，經檢察官提起公訴，新竹地方法院裁定進行認罪協商程序，認何建樺犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年。緩刑3年。何建樺犯罪所得1500萬元均已返還劉男。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言