土地投資遭詐欺判刑 民進黨竹縣議員何建樺：絕無犯意、遺憾判決

民進黨新竹縣議員何建樺與人合作投資土地被提告，法官認犯詐欺取財罪判處有期徒刑1年、緩刑3年，消息曝光後，引發地方關切。何建樺今天回應，他曾向檢察官說明事件的來龍去脈，惜未獲採納，且當庭已經和解，對於判決結果，他深感遺憾，「我一毛錢都沒有拿到，怎麼會變成詐騙？」

何建樺強調，他沒有詐騙任何一毛錢，更無詐騙的行為，對此判決深感遺憾。他確實與葉男合作投資土地，投資不成後即返還資本，根本沒有欠款遭討一事。此外，對於他與劉男的合作投資，兩人對其中一筆土地的資金意見分歧，雙方無法達成共識，劉男轉而提告，他深感無奈。

為此。何建樺曾當庭解釋，「這是兩人的財務糾紛，整個過程有其前因後果，絕對沒有詐騙行為」，他與劉男在庭上和解，劉男也回應不追究，他以為沒事了，沒想到昨天收到判決書，居然被判刑。新竹縣議會表示，此案判決緩刑免關，依法並不影響行使議員職權。

湖口鄉議員何建樺為首任議員，長期為地方爭取建設。地方鄉親認為他個性大而化之、不拘小節，長期投入義消的他，更是熱心公益，昨天消息出爐後，受到許多鄉親們關心。