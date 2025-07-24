快訊

2日3颱！颱風不叫竹節蟲 「竹節草」初見面氣象署解釋了

是你嗎？3-4月期發票4張千萬大獎未兌領 消費明細地點一次看

俄羅斯遠東地區客機傳與地面失聯 機上載有50人

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大樹和山光電案業者技師遭羈押 市府支持司法嚴懲

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

針對大樹區和山太陽光電開發涉違反水土保持法，地檢署今凌晨聲押業者獲准，高雄市政府今日表示，此案為市府主動於6月19日將全案移送橋頭地檢署偵辦，並全力支持司法機關依法嚴辦、嚴懲違法。市府已廢止二期水保計劃，並持續嚴格監督業者改善水土保持設施，也全天候監測周邊環境，確保居民安全。

水利局表示，本案「大樹區和山太陽光電發電設施開發申請案」由中央主管機關審定水土保持規劃書後，水利局依法核定水土保持計畫，由於整地面積逾20公頃，依規定應分兩期施作。第一期整地面積約19.4公頃，經專業技師複查改善後，水利局去年12月27日核發完工證明，並依法核准第二期約10.5公頃施作。

但今年第二期開工後，水利局多次查獲違規情事，除連續開罰令其停工，並在6月13日發現基地外圍有泥水外流，危害居民安全。為此在6月19日依《水土保持法》第33條第3項，將業者函送橋頭地方檢察署偵辦，並於6月23日正式廢止第二期水土保持計畫及施工許可。

過去一個多月，水利局會同專業技師督導業者落實水保改善，及植生復原工作。市府經發局也公開宣示，業者若未依規改善水保、復原植生，逕向能源署申請核發電業執照，市府將依不予核轉竣工文件。

市府表示，針對同類型違規情節重大開發行為，已經函文提醒中央主管機關應儘速檢討並強化對大面積開發案的事前審查，以及事後查核制度，也建議中央修法增列自動停工條款及懲罰性處置機制，杜絕業者心存僥倖、違規施工。此案經發局已報請經濟部能源署依電業法職權，廢止原核發之籌設許可與施工許可；都發局亦已函請內政部針對違規施工區域，調整其原土地使用編定，並督促業者恢復地貌植生。

針對大樹區和山太陽光電開發涉違反水土保持法，地檢署今凌晨聲押業者獲准，高雄市政府支持司法機關依法嚴辦、嚴懲違法。圖／高雄市水利局提供
針對大樹區和山太陽光電開發涉違反水土保持法，地檢署今凌晨聲押業者獲准，高雄市政府支持司法機關依法嚴辦、嚴懲違法。圖／高雄市水利局提供

開罰 水利局 和山光電場

延伸閱讀

和山光電場業者遭收押 高雄市府強調是市府主動送法辦

光電案場環評門檻竟比露營場還低 柯志恩要求政府盤整檢討

罷免前夕高雄和山光電場負責人遭押 議員嗆：是止血還是斷尾求生？

高雄大樹光電業者、技師遭收押 涉嫌違法開發釀水土流失

相關新聞

彭振聲喪妻不適合作證 柯文哲案2度因「訴外」因素改期9月2日再詰問

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲，彭喪妻心情未平落淚，審判長認不適合作...

和山光電場業者遭收押 高雄市府強調是市府主動送法辦

高雄大樹和山太陽光電場涉嫌違反水土保持法等，光電業者林瑞豐及技師昨晚遭收押，高雄市府今天上午回應，強調是由市府主動於6月...

台啤前總教練閻家驊竄出停車格 騎士摔斷肋骨 過失傷害和解不起訴

台啤前總教練閻家驊去年8月在台北市光復北路巷弄開車使出停車格，涉貿然行駛、未打方向燈，導致機車騎士撞上摔倒受傷，遭依過失...

「土城毛畯珅」圍棋老師拍12童判22年 二審今辯結仍不認性剝削

有加重強制猥褻前科的李慶彥，在土城開設圍棋教室，教室內裝設監視器，卻拍下「一對一」猥褻男女學童的影片，直到一名受害者向家...

中古車里程數差9萬公里 法院認屬重大瑕疵 判車商退全款並補償維修費

翁姓女子去年6月間以18萬元向嘉義車商吳女購買里程數12萬公里中古車，取車後車輛多次故障，翁女向監理單位查詢，發現該車在...

土地投資遭詐欺判刑 民進黨竹縣議員何建樺：絕無犯意、遺憾判決

民進黨新竹縣議員何建樺與人合作投資土地被提告，法官認犯詐欺取財罪判處有期徒刑1年、緩刑3年，消息曝光後，引發地方關切。何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。