高雄大樹和山光電案業者技師遭羈押 市府支持司法嚴懲

針對大樹區和山太陽光電開發涉違反水土保持法，地檢署今凌晨聲押業者獲准，高雄市政府今日表示，此案為市府主動於6月19日將全案移送橋頭地檢署偵辦，並全力支持司法機關依法嚴辦、嚴懲違法。市府已廢止二期水保計劃，並持續嚴格監督業者改善水土保持設施，也全天候監測周邊環境，確保居民安全。

水利局表示，本案「大樹區和山太陽光電發電設施開發申請案」由中央主管機關審定水土保持規劃書後，水利局依法核定水土保持計畫，由於整地面積逾20公頃，依規定應分兩期施作。第一期整地面積約19.4公頃，經專業技師複查改善後，水利局去年12月27日核發完工證明，並依法核准第二期約10.5公頃施作。

但今年第二期開工後，水利局多次查獲違規情事，除連續開罰令其停工，並在6月13日發現基地外圍有泥水外流，危害居民安全。為此在6月19日依《水土保持法》第33條第3項，將業者函送橋頭地方檢察署偵辦，並於6月23日正式廢止第二期水土保持計畫及施工許可。

過去一個多月，水利局會同專業技師督導業者落實水保改善，及植生復原工作。市府經發局也公開宣示，業者若未依規改善水保、復原植生，逕向能源署申請核發電業執照，市府將依不予核轉竣工文件。