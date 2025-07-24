詐欺案查扣名車 亂倒廢棄物扣押曳引車、挖土機 8月5日拍賣

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價拍賣檢察官偵查中扣押車輛及機具，訂於8月5日上午10時30分拍賣，拍賣物有1輛賓士車、5輛營業貨運曳引車、1輛自用曳引車1部、4輛營業半拖車、1輛自用半拖車、3輛挖土機及1輛摩特動力機車等，歡迎民眾到場競標。

據調查，這次變價拍賣程序，為檢方偵辦廢棄物清理法、詐欺等案件扣押的車輛及機具。台南分署表示，受南檢囑託變價拍賣，因有保管所費過鉅或有困難情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意，於偵查中進行變價程序。

台南分署指出，拍賣的曳引車年份，從1992到2022年都有，其中最新的車輛為達富，2022年份，12902CC，該車輛滯欠燃料費1萬8000元，半拖車年份則從1994年到2006年；賓士車為AMG GLE43，2018年份，2996CC，有動產抵押權設定登記，拍定後不塗銷，請應買人注意。

此外，3輛挖土機則分別為2輛KOMATSU 200型挖土機、1輛KOBELCO SK200挖土機。

台南分署為提高民眾應買意願，訂於本月30日上午9時30分時至10時30分，在聯結車及挖土機放置場所即台南市府環境保護局北區清潔隊後方保管場（台南市安南區本田路三段71號）開放觀覽，另賓士車及機車訂於8月4日上午10時至10時30分，在台南市警五分局開放觀覽。