影／網售客製化車牌 警追出國內首座假車牌製作工廠 逮2嫌

新北市警方日前查獲郭姓男子涉嫌透過網路接單低價銷售客製化車牌，不僅查扣15面仿真半手工假車牌，且溯源追出國內首座製作假車牌的雷射切割工廠，查扣機器並逮捕涉案宋姓女子。警詢後將郭、宋2人依使用及偽、變造特種文書罪嫌移送新北地檢署偵辦後均獲交保。

新北市刑大巡查網拍情資，今年6月中發現三重區從事機車維修及更改排氣管的郭姓男子（53歲）自2021年起透過蝦皮、露天等電商以每片1500元至2500 元不等價格販售「客製化假車牌」。

警方蒐證後，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，今年6月底持搜索票在郭男個人工作室查扣車牌草稿圖104張，已完工假車牌15面，粗估不法獲利52萬元，深入追查發現，郭雖是個體工作室，但車牌粗胚是向新北市蘆洲區一間雷射切割工廠找老闆娘宋姓女子（54歲）以每面600元價格下單，批量訂製未上色的車牌平面毛胚。

警方指出，郭男假車牌製作流程是由買家在電商下單並提供車牌照片或號碼，郭便繪製草圖再委託宋女以雷射切割機將鋁板切割出對應的字母、數字及梅花圖形，或「臺灣省」、「台北市」、「高雄市」等舊版平面車牌標示字樣，郭再純手工進行「後段加工」作業，敲打出立體度及色烤漆，完成仿真度極高的假車牌。

新北市刑大進一步清查郭男的訂單紀錄，發現15位買家訂製的假車牌號碼與自身車輛登記一致，這些買家多是為了保留原已受損的舊車牌號碼，用於懸掛在零件車、骨董車上，才透過非法管道上網購買假車牌，規避向監理站申請換牌的程序，也有人購買假車牌理由包含原牌因違法交通規定遭扣牌、意圖躲避警方查緝或逃避交通罰單，進而下單購買假牌懸掛上路。