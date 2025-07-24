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台啤前總教練閻家驊竄出停車格 騎士摔斷肋骨 過失傷害和解不起訴
台啤前總教練閻家驊去年8月在台北市光復北路巷弄開車使出停車格，涉貿然行駛、未打方向燈，導致機車騎士撞上摔倒受傷，遭依過失傷害罪送辦，全案雙方達成和解，台北地檢署偵結給予不起訴處分。
全案源於，閻家驊在2024年8月9日北市光復北路巷弄內開車駛出停車格，涉未注意禮讓行進中車輛，未打方向燈貿然駛出，導致機車騎士撞上摔倒，身體多處擦傷，其中第9節肋骨封閉式骨折，閻家驊遭依過失傷害罪送辦。經雙方調解順利達成和解，機車騎士撤回過失傷害告訴，檢方則不起訴閻家驊。
閻家驊2017年間涉透過女友帳戶網路簽賭瓊斯盃等賽事，涉賭博罪獲緩起訴處分，支付公庫100萬元並服勞務120小時。閻家驊2023年間擔任T1聯盟台啤英熊顧問，涉賭天九牌遭警方查獲，遭依社會秩序維護法裁罰。
T1聯盟當時發布聲明表示，個人行為與球團賽事無關但深表遺憾，重申任何與聯盟、球隊相關人員一旦涉入賭博情事，依聯盟規章規定，日後均不可再參與聯盟、球隊相關職務，且不可進入比賽球場。
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