桃園機場示意圖。聯合報系資料照

為打擊桃園國際機場內黃牛違法攬客、載客行為，守護旅客安全，法務部行政執行署桃園分署與內政部警政署航空警察局決議聯手合作，強力執行掃蕩行動。桃園分署執行人員於7月23日親赴桃園機場，配合航警局現場巡邏與監控行動，成功查獲7名涉及黃牛行為且為桃園分署執行中之義務人，執行人員依法當場查封其所持現金數萬元、作為聯絡黃牛群組工具之手機3支，以及準備從事違法載客之車輛3輛，展現強力執法決心，執行成果斐然。

分署執行人員現場訊問，七人均坦承不諱，表示來機場的目的就是要違法攬客。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，七名黃牛前均涉及違法攬客、載客行為，經裁罰未繳移送至桃園分署執行，卻不思改正，仍持續於桃園機場出沒，企圖重操違法攬客之舊業。經該分署執行人員現場訊問，七人均坦承不諱，表示來機場的目的就是要違法攬客。為有效遏止黃牛亂象，達到嚇阻目的，桃園分署執行人員當場要求七名義務人自行繳交隨身攜帶之現金及動產等，並依法查封。其中一名義務人表示，當天身上僅攜帶現金690元及一支用以聯絡黃牛群組之手機，原打算於機場招攬客人，但剛踏入機場範圍即遭桃園分署執行人員發現並迅速執行，尚未開始營業即被查獲，不僅未得利，其手機亦遭查封，恐將與黃牛群組失去聯繫。

民眾往返桃園機場時，應選擇合法交通工具，切勿搭乘非法白牌車，以保障自身人身與財產安全。圖：桃園分署提供

桃園分署指出，另有一名義務人於執行過程中，情緒明顯緊張顫抖，主動繳交皮包內現金1萬9000餘元，並坦承自當日一早即前往機場從事違法攬客行為，其所獲報酬亦全數遭查封。此外，為澈底杜絕黃牛從事違法載客行為，桃園分署對其中三名義務人名下所有之車輛依法當場查封，並嚴正告誡不得再行違法。義務人於身上現金及車輛遭查封後，皆表示願至桃園分署辦理分期繳納程序，以儘速清償所欠罰鍰等費用，並承諾日後不再從事違法攬客、載客等行為，展現悔悟之態度。

桃園分署鄭重呼籲，民眾往返桃園機場時，應選擇合法交通工具，切勿搭乘非法白牌車，以保障自身人身與財產安全。對於積欠違規罰鍰之「機場黃牛」案件，桃園分署將持續秉持無縫執行、強力查緝之立場，全力打擊違法行為，共同維護國門形象與社會秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園分署嚴打機場黃牛！7駕駛違法攬客秒遭逮 下場慘了