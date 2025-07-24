彭振聲喪妻不適合作證 柯文哲案2度因「訴外」因素改期9月2日再詰問

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲，彭喪妻心情未平落淚，審判長認不適合作證、通知程序有瑕疵，諭知9月2日、9月4日再行詰問，這是案子開審來第2次因「訴外」因素當庭改期審判。

本月1日的改期也是因為彭振聲。當天，排庭內容是勘驗彭的偵訊光碟，不過，彭妻在高雄輕生，合議庭也臨時取消是日程序，今天改期則是彭「第2次」牽動庭審變化。

坐在法庭內被告席上的柯文哲先是望向旁聽席與黨工微笑示意，聽聞昔日舊屬泣訴，表情轉為凝重，低頭振筆疾書作筆記。

審判江俊彥諭知，下月28日勘驗彭振聲2024年9月3日、9月4日偵訊光碟，下次詰問彭振聲時未在押被告如都發局前局長黃景茂、柯辦前主任李文宗、市議員應曉薇助理吳順民等務必出庭，否則拘提。

此外，彭振聲戶籍地在高雄市，因官司經常南北往返，聲請變更限制住居地，江俊彥同意開庭前的2天與開庭後1天准許彭暫時解除限制住居處分。

彭振聲本月1日作證同時，妻子輕生身亡，今天作證前向合議庭說「要報告一件事」隨即表示，他主持4次都委會造成家破人亡，妻子有憂鬱症，從台北搭車回高雄後還沒進家門，妻子就從13樓輕生。

彭振聲說，他的妻子是平凡人，不是公眾人物也不是政治人物，妻子是家庭主婦，更不管公事，在外行事皆低調，沒人知道她是「局長太太」、「副市長太太」，現在卻成了最悲慘的結局。

彭振聲的泣訴引起合議庭人道關懷，江俊彥表示「如不適合作證，可以和我們說」並指待會兒作證如情緒激動，另可隨時反應，可以讓彭沈澱一下；受命法官許芳瑜告訴彭，之前請助理與彭的律師聯絡，請彭在本月17日、22日、24日擇一只是庭期規畫「是要請你思考後，法官再調配」，沒有要勉強彭。

彭振聲回應合議庭表示，今天已來了「我就盡量答」，接著，合議庭想啟動檢、辯的詰問程序，不過，彭的情緒還是未恢復，江俊彥當機立斷喊休庭10分鐘，視彭的身心狀態再行主持審理，休庭完畢彭狀態仍不穩定，合議庭中止作證程序。