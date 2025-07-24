影／苗栗男酒駕高速衝撞前車肇逃 酒測高達1.29查獲時爛醉如泥
警方初步調查，55歲邱姓女子清晨駕駛休旅車由國華路西往東方向行駛，在中華路口停等準備左轉，不料後方黃姓男子駕駛的休旅車高速駛來衝撞邱女的休旅車，邱女和57歲乘客林姓男子受到輕傷，由救護車送醫。
事故發生後，涉嫌酒駕肇事的黃姓男子駕車離開現場，警方據報趕到現場，不久就在距離事故地點約1公里處，發現肇事的銀色休旅車，車頭毀損嚴重，黃姓男子仍爛醉坐在駕駛座上，酒測值高達1.29，員警將他帶回調查，進一步確認事故原因和責任。
車禍發生前，一名行人穿越道路在中央分隔島駐足查看來車，幸好未受波及。肇事的黃姓男子從事保險業務，酒測值高達1.29，警方研判他可能整夜都在飲酒，天亮後自行駕車返家，但不敵酒意失控肇事並逃逸，被查獲時仍不清醒。兩名受害男女今天一早相約運動，遭撞後肢體都有輕微擦傷，送醫檢查並無大礙。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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