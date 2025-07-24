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中選會主委李進勇疑用公務車買晚餐 遭告發貪汙圖利

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

中央選舉委員會主委李進勇被質疑派隨扈搭公務車買晚餐，日前北市議員張斯綱向廉政署檢舉，今新北市議員林國春至北檢告發李進勇濫用公務車，又告發罷免徐巧芯團體志工楊閔硯鼓吹違法遷戶，涉妨害投票正確罪。

林國春今指出，中選會主委李進勇涉在下班後濫用公務車、違停並役使隨扈代購便當，明顯逾越職務範疇，告發涉貪汙治罪條例圖利罪與利用職務圖利罪。

林國春又指出，罷免徐巧芯團體志工楊閔硯在公開活動中鼓吹「遷戶籍支持罷免」涉嫌煽動群眾虛偽遷戶取得投票資格，告發涉刑法第146條妨害投票正確罪。

日前李進勇被爆料涉在下班後濫用公務車，當時中選會曾回應，強調李進勇當日下班途中順路買晚餐，並未違反規定使用機關首長專用座車。

新北市議員林國春至北檢告發中選會主委李進勇濫用公務車。記者蕭雅娟／攝影
新北市議員林國春至北檢告發中選會主委李進勇濫用公務車。記者蕭雅娟／攝影

李進勇 林國春

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