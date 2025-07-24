千萬麥拉倫、賓利台中將2度法拍 還有700萬羅杰杜彼「蒼穹之眼」名表

台中地檢署偵辦「神說」、「中華資金」公司違法吸金30億元案，聲押禁見陳姓負責人扣押房產、豪車及帳戶30億元；其名下原價破千萬的麥拉倫、賓利超跑，6月首度法拍時流標，8月5日將舉行第二拍，這次還有原價700萬元、274萬元的Roger Dubuis、Franck Muller名表，相當吸睛。

行政執行署台中分署指出，8月5日上午9點至9點50分在分署前開放閱覽、登記，10點起公開競價，欲參加的應買人須簽署承諾書、提出保證金30萬元銀行支票，本次拍賣有設定底價，拍定人應於當天下午2點前，將變價金、鑑定費分別匯入台中地檢署及動產抵押權人指定帳戶。

這次二拍的賓利車為銀色，型號Continental GT V8，2023年9月出廠、排氣量3996CC，里程1萬2632公里，全新價格高達1800萬元，該車尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元，6月5日第一拍時，現場喊到800萬元，但未達底價流標。

另一輛麥拉倫跑車同樣為二拍，型號為GT，全新價格達1200萬元，2023年3月出廠、排氣量3994CC，里程數2萬1771公里，尚欠汽燃費9810元、牌照稅2萬8220元、交通違規罰單2萬4000元，且被監理機關吊扣駕照半年，得標需自行處理，第一拍時喊價至630萬元，也未達底價流標。

這次還有同樣神說案件查扣的高價手表，其中1支為Roger Dubuis的「蒼穹之眼」，將陀飛輪置於表中心，根據當事人稱在台北101百貨以700多萬元購入，都是自己在戴，沒有轉手。該表經香港分公司以保護相關資訊為由拒絕查驗，當事人有提供購買證明、包裝盒。