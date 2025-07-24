台新投信前董事長鄭貞茂傳出婚外情 遭人夫提告誹謗獲不起訴

台新投信前董事長鄭貞茂今年3月被爆出婚外情，人夫陳男認為鄭貞茂向媒體提供不實消息，使媒體報導刊登不當內容直指陳男栽贓婚外情，到公司吵鬧、勒索鉅額金錢。陳男提告加重誹謗罪，台北地檢署今偵結，給予鄭不起訴。

陳男提告指控，鄭貞茂在今年3月10日前涉向鏡週刊、TVBS等新聞媒體提供不實消息，「女子的另一半因感情失和，才刻意栽贓他與女子外遇，還在妻子生前到公司吵鬧並勒索鉅額金錢」等，使媒體報導內容指摘陳男惡意栽贓鄭與已婚婦女發生婚外情。

鄭貞茂否認妨害名譽，他供稱，陳男向鏡週刊投訴，鏡週刊要刊登相關報導都是在攻擊他，他就請律師幫忙擬回應稿，內容是捍衛自己權益。

北檢認為，媒體報導內容主要在批判、嘲諷鄭有外遇等違反婚姻倫常之情，用字遣稍嫌辛辣、苛刻，間有隱私、臆斷或偏頗的負面言論，顯相當不利於鄭。