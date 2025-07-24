桃園市楊梅警分局昨(23)日晚間19時20分許，在幼獅路一段與青山一街口行取締酒駕勤務，盤查一名27歲武姓越南籍男子時，對方意圖以他人證件矇混過關，結果被問到出生年月日時卻支支吾吾，被眼尖警員戳破謊言，武男當下拔腿逃逸，沒多久就在楊梅區幼獅路一段28巷內遭警方與實習生聯手逮捕歸案，警方確認武男是已逾期居留約2年的時間的非法移工，全案依法偵辦。

武男當下拔腿逃逸，沒多久就在楊梅區幼獅路一段28巷內遭警方與實習生聯手逮捕歸案。圖：讀者提供

幼獅派出所表示，昨晚副所長楊文振、警員曾瑋軒及實習生鍾誌遠等人於幼獅路一段與青山一街口設置臨檢點取締酒後駕車，期間發現一輛小客車行跡可疑，遂上前示意該車接受攔查。經過查證駕駛及後座乘客身分均正常，唯獨副駕駛座外籍男子在接受盤查時，舉止緊張、語無倫次，並出示一張合法越南籍移工居留證，但照片與本人明顯不符，員警便對其進一步查驗，當員警詢問出生年月日時，該名男子無法清楚說出，對簡單資料也支吾其詞，員警懷疑其為非法移工，準備將其帶返勤務處所查證身分，未料該男子趁警方一時不備突然拔腿逃逸，朝幼獅路一段28巷狂奔。

幼獅派出所進一步提到，現場警力立即展開追捕，實習生鍾誌遠反應迅速，第一時間衝上前尾隨追緝，過程中男子試圖攀爬巷內一處鐵皮圍牆逃跑，卻被迅速追上的實習生一把拉下。隨後在距離盤查點約200公尺處將該名男子壓制並逮捕，後續了解其真實身分為已逾期居留約2年的時間的非法移工，全案依規定移請移民署桃園專勤隊偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：非法移工假冒他人身分 楊梅警、實習生合力逮捕