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桃園市前議員吳宗憲競選失利又涉詐千萬助理費案 桃檢今聲押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨籍桃園市前議員吳宗憲2022年底競選連任失利，卻於選舉期間以走路工造勢賄選買票案件仍未定讞，近日因涉及詐領8年千萬元的議員助理費案遭檢調搜索，昨天到桃園地檢署說明，檢方複訊後，連夜向法院聲請羈押。

桃園地檢署說明，肅貪組檢察官范玟茵日前接獲檢舉，指稱桃園市前議員吳宗憲任職期間，涉嫌詐領議員助理費用高達千萬元，自本月22日起，連續指揮法務部調查局台北市調查處兵分11路，分別前往吳宗憲的服務處及住處，還有時任助理們的住處搜索，通知包括吳宗憲在內等10人到案說明。

經檢察官訊問後，認為吳宗憲自2011年元月至2019年元月止，於擔任桃園市議員期間，涉嫌共同與2名女助理范姜、洪姓陸續分別虛報議員助理而詐領助理費近新台幣千萬元，認吳宗憲等10人均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款的公務員利用職務詐取財物等罪嫌。

其中范姜女子因犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串共犯之虞，昨天凌晨像法院聲請羈押禁見，除另名吳姓助理遭請回外，其餘包括洪姓、許姓、劉姓及葉姓等人分別以3萬至10萬元不等交保。范姜姓被告經法院審理後認其罪嫌重大且有羈押原因，但相關非供述證據尚屬齊全等情，而認無羈押之必要諭知具保30萬元。

至於前日風聞搜索逃逸的吳宗憲，昨天上午自動到桃園地檢署說明，經整日訊問後，深夜移送檢方複訊，由於涉案情節重大，向法院聲請羈押中。

桃園市前議員吳宗憲競選連任失利涉嫌買票案件仍未定讞，又涉詐領8年議員助理費遭桃園地檢署向法院聲押中。記者曾增勳／攝影
桃園市前議員吳宗憲競選連任失利涉嫌買票案件仍未定讞，又涉詐領8年議員助理費遭桃園地檢署向法院聲押中。記者曾增勳／攝影

議員 貪污 檢察官 桃園地檢署

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