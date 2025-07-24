北院審理京華城案 傳柯文哲、應曉薇、彭振聲、李文宗出庭
台北地方法院上午審理京華城案，提訊台北市前市長柯文哲與國民黨北市議員應曉薇出庭，同時以證人身分傳喚傳北市前副市長彭振聲，還有交保的李文宗出庭應訊，就檢辯交互詰問。
在接近預定的開庭時間，載送柯文哲與應曉薇出庭的警備車抵達台北地院，柯文哲的支持者不斷的高呼「柯文哲清清白白」。彭振聲上次出庭時因遭遇妻子不幸意外，原本認罪是否翻供也成矚目的焦點，彭振聲上午抵達台北地院時，頭戴藍色帽子、黑色口罩，對於會不會翻供一事，一言不發快步進入法院。李文宗於柯競選2024年總統期間擔任財務操盤，柯被控於京華城案收取威京集團主席沈慶京1710萬元賄賂，李被控涉與柯共同收取其中210萬元，另於政治獻金案涉犯公益侵占、背信等罪嫌。
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