喪妻之痛未平復彭振聲作證哭喊：主持4次都委會造成家破人亡

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證；彭本月1日喪妻，心情尚未平復，作證前哭訴，他主持4次都委會造成家破人亡，希望別再有下一個被害人。

坐在法庭內被告席上的柯文哲先是望向旁聽席與黨工微笑示意，聽聞昔日舊屬的泣訴，表情轉為凝重並振筆疾書作筆記。

彭振聲本月1日作證同時，妻子輕生身亡，今天作證前向合議庭說「要報告一件事」隨即表示，他主持4次都委會造成家破人亡，妻子有憂鬱症，從台北搭車回高雄後還沒進家門，就從13樓輕生。

彭振聲說，他的妻子是平凡人，不是公眾人物也不是政治人物，妻子是家庭主婦，更不管公事，在外行事皆低調，沒人知道她是「局長太太」、「副市長太太」，現在卻成了最悲慘的結局。

彭振聲的泣訴引起合議庭人道關懷，審判長江俊彥表示「如不適合作證，可以和我們說」並指待會兒作證如情緒激動，另可隨時反應，可以讓彭沈澱一下；受命法官許芳瑜告訴彭，之前請助理與彭的律師聯絡，請彭在本月17日、22日、24日擇一只是庭期規畫「是要請你思考後法官再調配」，並沒有要勉強彭。

彭振聲回應合議庭表示，今天已來了「我就盡量答」，接著，合議庭想啟動檢、辯的詰問程序，不過，彭的情緒還是未完全恢復，江俊彥當機立斷喊休庭10分鐘，視彭的身心狀態再行主持審理。

彭振聲是京華城案的被告之一，檢察官指控他涉犯圖利罪、具體求刑3年；彭偵查中羈押禁見後認罪，移審庭也認罪，獲裁定500萬元交保，檢方不抗告。