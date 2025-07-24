她懷疑睡覺被男友偷拍 教唆4壯漢擄走反拍裸照勒索20萬遭判刑

高雄市一名女子筱晴（化名）因為懷疑前男友阿佑（化名）曾在交往期間偷拍她，分手後越想越不對勁，乾脆找來4名壯漢擄走前男友阿佑，恐嚇阿佑交出20萬元，還拍下阿佑的裸照，事後更把阿佑的裸體影片上傳IG發限動讓大家看，筱晴因此犯下共同犯強暴攝錄性影像等多罪遭判刑。

判決書指出，筱晴與阿佑曾經交往一段時間，但分手後筱晴懷疑曾在交往期間睡覺時，被阿佑偷拍她的身體，因此心生不滿，去年5月11日半夜夥同4名身分不明的成年男子，先由筱晴把阿佑約出來在鳳山區某家超商前見面，再把阿佑擄往某處鐵皮屋。

阿佑一被擄上車就被用手銬銬住雙手，還被黑色頭罩罩住頭部，之後抵達目的地後，4名壯漢分別攻擊阿佑的右耳，還拿出折疊刀恐嚇要割下手指，甚至持玻璃瓶敲阿佑的頭，過程中其中一名壯漢提議拍下阿佑的裸照，還逼阿佑自述「我當初跟前女友在一起的時候有拍影片」，強迫阿佑自己脫衣服讓他們拍影片，並恐嚇在20日前交出20萬元給筱晴。

阿佑為求保命只好當下同意給錢才獲釋，但事後阿佑沒有如期給錢，讓筱晴十分不滿，便在6月12日對阿佑恫嚇「我沒耐心，別跟我玩」、「你再沒回訊息，你有得受」，隨後更直接把阿佑當初被逼脫衣、拍裸照的影片直接放在IG限時動態而供人觀覽。

高雄地院法官審理後認為，筱晴僅僅因為感情糾紛就夥同4名成年男子共同以強暴、脅迫方式剝奪被害人行動自由，且強暴攝錄被害人性影像，並恐嚇取財，還在未經被害人同意下上傳裸照讓大家看，侵害被害人個人身體、自由、財產、性隱私情節非輕，危害社會治安。