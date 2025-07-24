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警察打人轉行去修汽車 判關20天不准用罰金抵刑期

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市警察局中山分局民權一派出所前員警駱勁達，於派出所值班辦理申告案時，受洪姓男子刺激心生不滿，將洪壓制成傷，一審判拘役刑40日，駱上訴，稱已賠償被害人金錢，台北地院二審審理，改判駱拘役20日，判刑確定。

一、二審的判決都未宣告駱的拘役刑可易科罰金，即駱要服刑，只不過從「關40天」變「關20天」；執行拘役刑與有期徒刑一樣，都在監獄或看守所。

駱提上訴表示願積極與洪和解，審理中表示已賠洪1萬8000元和解，希望降低刑度，二審認為，駱賠錢有和解書、洪的刑事撤回告訴狀、網路銀行轉帳，撤銷改判。

改判理由指出，駱案發時為警務人員，卻假借職務上權力犯罪，考量他警專智識程度，自述目前從事汽車修護業、月收入3萬5000元，依法量刑。

2023年7月16日晚間10時22分，38歲的駱勁達遇洪姓男子遭父親申告，駱因受洪言語刺激心生不滿，於洪隨其他員警上樓製作筆錄時，以台語「阿不然你是想要怎麼樣，大家來輸贏看看阿」、「試看看啊」、「看三小」及「我脫衣服等你」反唇相譏。

檢方指控，駱勁達要求洪進入值班台內，自座位上猛然衝向洪，以左手抓住洪的頸部並用力推壓洪到樓梯間對洪進行壓制。

駱勁達的行為太過，一旁張姓、郭姓、雷姓員警見狀上前阻止，將駱、洪2人分開，洪因遭受駱的攻擊，造成頭部、下巴鈍挫傷與左手第5指、右肘、左頸擦挫傷，洪認為警察知法犯法，對駱提告。

檢察官認為，洪在派出所雖出言不遜，但洪罹有身心障礙疾病，當下沒有對員警產生危險的舉止，駱卻未克制情緒，先以不當言語刺激洪，再藉詞洪將對周遭員警產生危害，強行壓制洪，有損警務人員形象，並有悖人民對警務人員的信任。

檢方調查說，駱數次涉犯傷害罪，到現在還有經起訴的前案，可見沒有心生悛悔，反依然故我，建議法官從重量刑。

一審判決說，駱對飲酒或有疾病、情緒不穩的人，縱有言語態度不佳，還是應遵守規定執行勤務，而非以挑釁言詞舉動激怒後再加以壓制，駱顯然不當干擾、侵害人民的權利，更失去執法人員的專業、客觀、公正，判拘役40日。

台北市警察局中山分局民權一派出所前員警駱勁達駱勁達。圖／聯合報系資料照片
台北市警察局中山分局民權一派出所前員警駱勁達駱勁達。圖／聯合報系資料照片

警察 傷害罪

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