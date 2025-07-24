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柯文哲案風向轉了？基層口中「最衰彭副」彭振聲今作證

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟林孟潔／台北即時報導

台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照
台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，今以證人身分傳喚台北市前副市長彭振聲作證，彭於案情角色極具關鍵，是屬下口中「最衰」的人；彭本月1日出庭前突逢妻喪，認罪供述疑鬆動，今日證言是否逆轉案情風向？值得關注。

合議庭今提解仍在押的柯文哲、台北市議員應曉薇出庭，傳喚台北市都市發展局前局長黃景茂、威京集團主席沈慶京的辯護人、應曉薇的顧問吳順民，彭要坐證人席作證。

彭振聲是京華城案的被告之一，檢察官指控他涉犯圖利罪、具體求刑3年；彭偵查中羈押禁見後認罪，移審庭也認罪，獲裁定500萬元交保，檢方不抗告。

本案被告群對彭振聲的證詞高度有興趣，都想從彭的嘴問出對「我方」有利的證詞，包括柯文哲、應曉薇、沈慶京與黃景茂，都聲請傳喚彭證據調查，檢察官也提聲請，合議庭考量詰問質量恐爆表，特地安排今、明2天庭期讓當事人盡情發問、藉以釐清真相。

依台北市政府體例，都市發展局、都市計畫委員會為「平行」機關，不過，都發局組成是公務員，都發局的公務員與都委會的執行技術幕僚常「人事交流」，換句話說，都發局的公務員與都委會成員相當程度是「同一批人」。

檢廉指控，京華城的容積率從560%到678%的過程柯文哲犯圖利罪，根據都發局、都委會人士「事成後」的私人對話紀錄，有人認為，彭振聲的工務副市長職主管都發局業務，再兼都委會的主席，京華城案未來出事的話，無論哪個機關甩鍋「最衰的都是彭副」，基層對話顯示，不少公務員認為彭責任難逃。

本月1日，京華城開庭原定勘驗彭振聲的偵訊光碟，不過，開庭前彭妻高雄身亡，彭得知訊息當庭號啕大哭。

彭當時大罵檢察官「良心在哪裡」、「我不想活了」、「我是被冤枉的，我們國家怎麼變成這樣」、「檢察官怎麼那麼可惡」，表示當初認罪是想交保讓妻子安心「現在她不在了，我也沒顧慮了」，外界解讀彭已翻異前詞。

彭振聲於羈押期間，多次主張有身心疾病、需要投藥，柯文哲也曾向戒護人員表示最擔心彭受羈押是否會影響健康；據了解，檢察官私下對彭妻亡故表示遺憾，不過，國法對犯罪公務員還是有法律訴追義務。

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彭振聲 柯文哲 公務員

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