投資大麻農場獲利攏係假 澳洲GLOBAL負責人、合夥人聲押

亮閣資產管理公司負責人郭家希，涉與丈夫錢祺圍設立澳洲GLOBAL公司，以投泰國大麻農場、資外匯保證金為幌子，向不特定民眾吸金數億元，調查局台北市調查處昨搜索約談10人到案，台北地檢署漏夜複訊後，認為郭家希與合夥人林宥成犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，今晨向法院聲押禁見。

同案約談澳洲GLOBAL公司業務主管錢祺圍（郭家希丈夫）50萬元交保、財務長廖宸緯25萬元交保、營運長陳奕安20元萬交保，均限制出境出海；業務員林育輝15萬元交保、謝琦琳10萬元交保、雷挺10萬元交保、林岳霆6萬元交保、張承堃3萬元交保。

據調查，郭家希與錢祺圍虛設澳洲GLOBAL公司，由郭女擔任業務總監，錢男出任業務主管，負責財務與金流；該公司2019至2023年間，對外招募業務及講師舉辦說明會，謊稱有3項投資獲利方案，分別為外匯保證金、不動產都更、泰國藥物植物農場計劃，也就是大麻農場，保證年化報酬7%到14%。