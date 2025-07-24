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澳洲GLOBAL誆騙投資吸金數億 總監夫妻檔凌晨移送北檢
調查局接獲情資，亮閣資產管理公司負責人郭家希，涉與丈夫錢祺圍透過澳洲GLOBAL公司，以投資外匯保證金 、泰國大麻農場為誘餌，向民眾吸金數億元，台北市調查處昨日搜索約談11人到案，郭家希與錢祺圍凌晨被移送台北地檢署複訊，全案依違反銀行法、加重詐欺、洗錢等罪偵辦。
同案約談包括澳洲GLOBAL公司營運長陳奕安（帽藝文創負責人）、幹部廖宸緯、張丞堃等人；稍早業務員謝琦琳10萬元交保、雷挺10萬元交保、林岳霆6萬元交保。
據調查，郭家希女與錢祺圍成立澳洲GLOBAL公司，由郭女擔任業務總監，錢男擔任業務主管，負責財務與金流；該公司2019至2023年間，對外招募業務及講師舉辦說明會，謊稱有3項投資獲利方案，分別為外匯保證金、不動產都更，泰國藥物植物農場計劃，也就是大麻農場，保證年化報酬7%到14%，沒想到是場騙局。
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