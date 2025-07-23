澳洲GLOBAL涉吸金數億 營運長移送北檢複訊

調查局接獲情資，亮閣資產管理公司負責人郭家希，涉與丈夫錢祺圍透過澳洲GLOBAL公司，以投資外匯保證金 、房地產為由，吸金數億元，台北市調查處今搜索約談郭女等11人到案，澳洲GLOBAL公司營運長陳奕安（帽藝文創負責人）深夜移送台北地檢署複訊，全案依違反銀行法、加重詐欺等罪偵辦。

同案約談業務員謝琦琳10萬元交保、林岳霆6萬元交保；廖宸緯、張丞堃偵訊中。