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澳洲GLOBAL涉吸金數億 營運長移送北檢複訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲情資，亮閣資產管理公司負責人郭家希，涉與丈夫錢祺圍透過澳洲GLOBAL公司，以投資外匯保證金 、房地產為由，吸金數億元，台北市調查處今搜索約談郭女等11人到案，澳洲GLOBAL公司營運長陳奕安（帽藝文創負責人）深夜移送台北地檢署複訊，全案依違反銀行法、加重詐欺等罪偵辦。

同案約談業務員謝琦琳10萬元交保、林岳霆6萬元交保；廖宸緯、張丞堃偵訊中。

據調查，郭家希女與錢姓丈夫成立澳洲GLOBAL公司，由郭女擔任業務總監，錢男擔任業務主管，2019起至2023年間，招募業務及講師舉辦說明會，謊稱該公司有3項投資方案，分別為外匯保證金、不動產投資，泰國藥物植物農場計劃等，保證獲利，沒想到是場騙局。

澳洲GLOBAL公司營運長陳奕安遭檢調約談。記者曾學仁／攝影
澳洲GLOBAL公司營運長陳奕安遭檢調約談。記者曾學仁／攝影
女業務員謝琦琳10萬元交保。記者曾學仁／攝影
女業務員謝琦琳10萬元交保。記者曾學仁／攝影

澳洲 外匯

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