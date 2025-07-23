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涉收錢洩搜索消息 北市2警起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北市警萬華分局二線三星行政組長鄧進華，被控收受保安大隊組員吳嘉葳替賭博電玩業者每月行賄十二萬元「公關費」，洩露搜索消息護航，不法金額九十六萬元，並有三七二萬餘元財產來源不明，吳嘉葳另涉詐領加班費五萬餘元，昨依貪汙罪起訴二人。

檢調搜索約談的賭博業者劉正喜等五人依涉聚眾賭博等罪起訴，吳嘉葳否認犯罪，未供出公關費來源，全案迄今查無涉行賄業者，北檢另案追查。法界人士指出，實務上賭博電玩業者會透過「白手套」行賄，且不排除可能由轄區多家業者湊齊費用行賄。

據了解，一名賭客在萬華區遊藝場遇警方臨檢，業者切換賭博機台畫面，事後賭客認為賭資不清提告詐欺；檢方發現警方不查賭博電玩，搜索前夕轄區電玩業者還「集體公休」。

起訴指出，鄧進華前年十一月擔任萬華警分局行政組長，吳嘉葳原是北市中山警分局行政組警務員；吳涉受萬華區不詳賭博電玩業者所託，去年八個月交付每月十二萬元「公關費」給鄧，共九十六萬元。

吳否認犯罪，鄧坦承收賄但供詞反覆，且稱未洩漏任何搜索消息護航業者。檢方分析鄧和妻子生活支出明細，前年十二月至去年二月總收入二九三萬餘元，總支出達六六六萬餘元，其中三七二萬八四七六元財產來源不明。

檢方認定收賄時即成立犯罪，依貪汙、財產來源不明罪起訴鄧，建請加重其刑；吳另涉詐領加班費五萬五九二九元，依貪汙、詐欺取財罪起訴。市警局督察室靖紀小組林姓警員被控向業者拿賄款，監聽及對話紀錄均無提及，檢方不起訴。

萬華電子遊藝場佰大遊樂園涉經營賭博性電子遊戲機，負責人劉正喜及員工共五人賭博罪嫌起訴；天下遊樂園負責人曾子珆被控購買警方每月臨檢表規避查緝，罪嫌不足不起訴。

警察 賭博 電玩 萬華 收賄

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