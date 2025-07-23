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萬華分局前行政組長涉貪起訴 法院裁定50萬元交保
台北市警保安大隊警務員吳嘉葳，被控受萬華賭博電玩業者請託，行賄萬華分局前行政組長鄧進華，金額將近百萬元，且鄧還有372萬元不明財產來源，北檢今天依貪汙罪起訴吳、鄧、建請法院從重量刑，全案移審法院後，法官裁定鄧50萬元交保、限制出境出海，並實施電子監控；吳則30萬元交保、限制出境出海。
吳嘉葳還涉詐領加班費55萬餘元，檢方一併依詐欺取財罪起訴；台北市警局督察室警員林裕偉則獲不起訴處分。萬華廣州街「佰大遊樂園」電子遊藝場負責人劉正喜等業者，被檢方依賭博罪起訴。
據調查，吳嘉葳每月以「公關費」名義，行賄12萬元給鄧進華，約定由鄧進華告知吳嘉葳搜索賭博電玩訊息，再由吳嘉葳轉為告知業者，2024年3月至同年11月間，鄧進華共收受吳嘉葳96萬元賄賂。
檢方調查，吳嘉葳過去在中山分局行政組期間，因執行勤務卻擅自離轄，曠職181小時，虛偽報請超勤加班費，詐取加班費55萬5929元。
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