高雄大樹光電業者、技師遭收押 涉嫌違法開發釀水土流失

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄即時報導

生產雞絲麵起家的「聰明的家」負責人林瑞豐跨足太陽能光電產業，在高雄市大樹和山標下51公頃土地開發為光電場，卻涉嫌違反水保計畫擴大開發範圍，橋頭地檢署複訊後將林瑞豐及吳姓水保技師聲押，橋頭地院今晚裁定2人羈押禁見。

橋頭地院今晚召開羈押庭，晚間10時25分裁定林瑞豐及吳姓技師羈押禁見。

林瑞豐接受訊問時坦承部分犯行，遭認定涉犯山坡地保育利用條例第10條、第34條1項、水土保持法第33條第3項前段、第1項第2款等罪嫌重大，加上他對光電場水土保持計畫的供述與其他被告有所出入，且還有共犯未到案，遭認定有勾串共犯之虞，認有羈押之必要，因此遭到聲押。

吳姓技師雖接受訊問時否認犯行，對於光電場水土保持計畫內容的供述有避重就輕之嫌，不過依照檢方事證，認為他涉犯水土保持法第33條第3項前段、第1項第2款、刑法第216條、215條等罪嫌重大，同樣有勾串共犯之虞。

大樹和山光電場51公頃，核准開發容量為45ＭＷ，第一期已建置完成，第二期仍在施工中就因涉嫌違法開發遭喊停撤照，丹娜絲颱風大雨過後因地表裸露引發黃泥，讓山腳的居民憂心若再有大雨，可能會導致土石流滅村。

橋頭地檢署上月展開分案調查，由主任檢察官陳竹君及檢察官嚴維德負責偵辦，查出得標光電場開發的廠商「聰明的家」，是由負責人林瑞豐設於台中的公司，在開發高雄大樹光電場過程中，與負責監造的吳姓技師共同涉嫌違反水利法違法開發。

檢調昨兵分多路展開搜索、約談多人，林瑞豐、吳姓水保技師，及多名廠商遭列被告，除林瑞豐及吳姓技師遭檢方聲押外，其餘被告交保候傳。

和山光電場涉嫌違法開發，山頭遭剷平露出地表黃土，引發居民憂心水土流失。圖／本報系資料照
和山光電場涉嫌違法開發，山頭遭剷平露出地表黃土，引發居民憂心水土流失。圖／本報系資料照

聲押 檢察官 丹娜絲颱風

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