打擊妨害綠能產業犯罪 中檢：已成立打擊犯罪平台

台中地檢署主任檢察官李俊毅今指出，為有效打擊妨害綠能產業犯罪，地檢署已結合警、調、廉及綠能產業發展相關機關成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪平臺」，以排除外部不法勢力干預，協力維護綠能建設。

他呼籲，綠能產業廠商在營運過程中，若遭受藉勢藉端或恐嚇勒贖之不法行為，應勇於提出檢舉。

台中市政府今與台中地方檢察署舉辦「綠能發展與廉政治理座談會」，討論太陽光電、風力發電等再生能源發展過程，常見的廉能風險議題，透過實務案例分享與交流，期盼找出制度優化方向。

經發局副局長林敏棋表示，面對淨零轉型浪潮與能源轉型目標，市府新訂「臺中市永續淨零自治條例」，兼顧城市永續發展及減碳策略，未來也將持續推動太陽光電、小水力發電及離岸風電，展現綠能產業的多元潛力。

台中地方檢察署檢察官何建寬也透過案例解析，提醒承辦人員依法行政、圖利與便民等法治認知。