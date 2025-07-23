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被指「未兌現捐款」…曹興誠怒告翁曉玲 清大：已函覆北院

中央社／ 新竹市23日電

國民黨立委翁曉玲曹興誠未兌現捐清大1500萬元承諾遭提告求償，北院審理，清大函覆指雖未查得符合之收款資訊，但聯電多年捐贈已逾1500萬元。對此清大表示，不再對此事回應。

翁曉玲指稱聯電前董事長曹興誠答應捐新台幣1500萬元給清華大學卻未兌現，引發各界熱議，曹興誠委請律師，於3月19日向台北地方法院提出民事告訴，向翁曉玲求償4000萬元。

依據清大函覆北院內容指出，媒體報導曹興誠1500萬元的捐款，對此清大校內的會計憑證、帳簿都依規定銷毀，無法依據憑證、帳簿進行查核，而請金融單位提供84年到88年的帳戶現金流，「亦未查得符合之收款資訊」。

函覆資料表示，翁曉玲於94年8月到清大任副教授，97年8月1日至101年7月31日借調至國家通訊傳播委員會擔任委員，113年2月1日至117年1月31日借調至立法院擔任不分區立法委員，107年2月1日至113年1月31日兼任清大通識教育中心主任，「其於本校任職所承辦職務，未經管其單位以外的捐款事宜」。

對此，清華大學透過文字表示，已查證並回覆台北地方法院，不再對此事回應。

聯電創辦人曹興誠。聯合報資料照，記者曾原信／攝影
聯電創辦人曹興誠。聯合報資料照，記者曾原信／攝影

清大 曹興誠 翁曉玲

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