高雄大樹和山光電場2年來剷平山頭 業者遭法辦

太陽能光電業者「聰明的家」2022年得標承租高雄大樹和山里51公頃山坡地開發為光電場，2023年獲經濟部核准，不到2年就剷平超過20公頃樹林改插光電板，引發居民反彈抗議擔心土石流滅村，但直到上月才因爆出違法過度開發，被緊急喊停廢止第二期水保許可，光電業者遭法辦。

光電業者得標的這塊51公頃土地原本是自來水公司資產，但水公司在2022年為活化資產，將土地標租出去，光電業者得標後立刻就向內政部申請開發計畫許可，2022年12月獲准，並在隔年2023年9月又取得經濟部核准光電施工許可。

光電業者將整片光電場開發分為2期計畫，第一期完工後，今年已進入第二期施工，但今年5月卻因未做好水土保持，遭高雄市府勒令暫時停工，但居民早已不滿許久，因業者開發方式不僅填滿山谷，還開挖山頭，把整片山坡地改造成適合安裝光電板的平地，大面積砍伐樹林，讓住在下游村莊的居民擔心若大雨一來，會造成走山、整個山頭的光電場沖進下游村莊。

高雄市水利局雖7度開罰，但業者遲遲未改善，直到今年6月16日國民黨立委柯志恩會勘後，居民陳情擔心颱風來會土石流「怕像小林村一樣滅村」，高雄市府17日便由專案小組會同水土保持技師勘查，證實業者過度開發造成大面積地表裸露，市長陳其邁才下令徹查。

陳其邁6月17日當天除要求光電場停工改善外，還要求能源署撤銷營運許可、終止計畫，另由高雄市府行文能源署重新檢視籌設許可及計畫書。高雄市府也證實業者超出開發區施工，一次性大規模整地，造成大面積地表裸露，未依開發原則維持原有自然地形地貌。

橋頭地檢署6月20日展開分案調查業者涉嫌違反水土保持法，高雄市府6月24日撤銷和山光電場第二期水土保持計畫，並要求國土署塗銷可供光電場使用註記，經濟部在同一天廢止光電許可。

不過雖光電場第二期被喊停，但第一期已完工的光電場仍已鋪滿和山里的山頭，住在山腳的和山里居民本月初在丹娜絲颱風來臨前，仍十分憂心萬一滯洪池滿溢或者崩山，和山里會變成第二個滅村的小林村，有居民抗議應該連同第一期光電場都廢止。

所幸丹娜絲颱風過後，高雄當地並未降下豪雨釀災，但居民前往查看看到滿山黃泥滾滾，就連山坡都地表礫石裸露還沖出大山溝，憂心若下次萬一強降雨，可能真的會造成土石流，因此希望業者「把樹種回去」。