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便宜行事惹禍…5項採購涉嫌不實核銷 苗栗縣國小前總務主任貪汙起訴

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣一所國小何姓前總務主任於總務主任任內的111學年度辦理5筆採購，便宜行事涉嫌不實核銷，苗栗地檢署指揮廉政署中部地區調查組偵辦，依貪汙治罪條例等罪嫌起訴，全案苗栗地方法院審理中。

起訴書指出，何姓前主任2022年8月辦理22萬多元隔間復舊暨訂製櫃施作工程案，先後因流標、廢標而無法決標，為趕於開學前完工，未公開招標下，逕洽廠商施工，在結算驗收證明書上登載不實驗收日期等事項，使廠商獲得2萬7410元之不法利益。

2022年自然教室鐵櫃4座採購案，並未實際向廠商購買，開立不實內容發票核銷2萬4000元；2022年校舍補強工程安置計畫，購買紙箱、封箱膠帶案，不實收據核銷5850元；2022年間暑假期間辦理運動團隊活動餐費，為核銷購買水餃款項，不實收據撥款5890元；2022學年度跑道落成暨校慶運動會購買發令槍、發令彈，不實收據撥款4000元。

起訴書指出，何姓前主任涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物，及刑法行使偽造私文書、行使偽造公文書等罪嫌，5項採購犯意各別，行為互殊，請法官分論併罰，偵查中自白犯行，也未取得犯罪所得，請依貪汙治罪條例規定，減輕其刑。

苗栗縣一所國小何姓前總務主任於2022學年度5筆採購，便宜行事涉嫌不實核銷，苗栗地檢署依貪汙治罪條例等罪嫌起訴，全案苗栗地方法院審理中。本報資料照片
苗栗縣一所國小何姓前總務主任於2022學年度5筆採購，便宜行事涉嫌不實核銷，苗栗地檢署依貪汙治罪條例等罪嫌起訴，全案苗栗地方法院審理中。本報資料照片

貪汙 主任 廉政署 苗栗縣

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