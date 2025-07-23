金門地院辦「國民法官實務模擬法庭」 模擬審理家暴殺人案

為推動國民法官制度更臻完善，福建金門地方法院今天上午辦理「國民法官實務模擬法庭」，採選任程序完整演練，邀請金門地區各鄉鎮調解委員與該院調解委員擔任候選國民法官，共計51人受邀，實際出席44人，透過實際模擬接觸司法運作，體驗未來國民參與審判的真實場景。

模擬法庭由刑事第二庭庭長黃建都擔任審判長，與林敬展法官、宋政達法官組成合議庭，檢方由金門地檢署席時英檢察官擔任，辯方律師則由公益律師林聖峰出任，此次模擬案例為改編自家庭暴力致死的刑事案件，符合國民法官法第5條所規範之審判類型。

程序採「先篩後抽」，由法院與檢辯雙方進行詢問，再透過抽籤方式選出6位國民法官與4位備位法官，實務流程緊湊逼真，候選人們全神貫注聆聽並參與其中。一位調解委員就表示，雖然過去對刑事審判接觸不多，但透過模擬程序，對司法判斷的邏輯與證據評價有了初步認識，認為這樣的參與「不只神聖，也很實際」。

活動後舉行座談會，由黃建都主持，法院院長陳連發到場致詞，感謝所有參與者踴躍投入。他強調，金門地處離島，司法資源相對有限，此次模擬演練不僅驗證實際法庭運作，也讓行政人力與場地配置獲得測試機會，演練妥善運用現有行政資源應對大量候選國民法官到院參與程序，通盤檢討候選國民法官人身保護措施、行政人力配置以及法庭各項軟、硬體設備是否妥善，並完善報到動線。將作為未來實案操作的重要依據。

多位調解委員在座談會上踴躍發言，提出包含候選人報到動線、休息區設置、人身安全保護與法庭空間動線等建議。法院回應，將統整意見、持續優化行政作業流程，強化國民法官參與制度的實施品質。