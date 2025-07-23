吸金22億…三聯集團負責人徐少東逃亡路線曝光 4人助逃匿被羈押

涉嫌吸金22億元的三聯集團負責人徐少東，今年5月突然留下家書後失聯，後又傳訊給兒子稱「人在日本」，最高檢認定徐少東已逃亡，由高雄地檢署、澎湖地檢署合夥偵辦，確認徐先持假身分到澎湖，再搭小艇出海，澎檢複訊後聲押助徐逃亡的船東、接頭人共5人，今傍晚澎院裁定羈押4人，1人交保。

徐少東因涉違法吸金被判刑13年，因案件仍在審理中，高雄高分院5月12日原訂召開強制處分庭，審酌是否對徐加強處分，但他卻接到開庭通知後，於9日於家中留下道別字條失聯。

雖徐留有家書，但檢警掌握他失聯前動態，發現他曾多次出現在台南與屏東海邊「場勘」，認定他偷渡出境，已通知外交部廢止及註銷護照，徐不僅違反銀行法在審理中，他另涉國安法等案，因逃亡未出庭，橋院、高雄高分院近日分別發布通緝。

徐逃亡後，雄檢指派檢察官林恆翠指揮偵辦，經2個月分析情資，確認徐少東是經嘉義布袋搭乘藍色公路前往澎湖後出境，因登船前需要安檢，徐當時是持「假身分」騙過安檢人員，抵達澎湖後，在湖西鄉民宿藏匿，再由李姓船長駕駛小艇，將徐少東接應往北航行逃離澎湖。

因管轄權涉及多地，該案由高雄地檢署、澎湖地檢署合夥偵辦，近日澎湖檢方認定時機成熟，發動拘提帶回幫忙徐少東逃亡的李姓、許姓、許姓、潘姓及洪姓船東及接頭人等7人。

檢方複訊後，依入出國移民法等罪聲押李姓、許姓、許姓、潘姓及洪姓男子等5人，另兩人則交保，澎院審理後，裁定李姓、許姓、許姓、潘姓羈押，洪男10萬元交保候傳。