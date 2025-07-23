快訊

周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練

客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

他闖北科大教室偷電競筆電 女大生透過「定位功能」人贓俱獲

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北科技大學一名黃姓女大生日前返抵教室，驚覺留在教室的電競筆電不翼而飛，想起筆電有定位功能追查，發現竟然出現在中正區的二二八和平公園，她與友人趕往定位地點，赫然找到李姓犯嫌坐在涼亭中，手上正拿著她的筆電，隨即通報警方處理，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，李男（25歲）有多筆竊盜前科，日前闖入北科大教室內，竊走他人放在教室內的筆電後逃逸，失主黃姓女子透過筆電定位功能查找，見竊賊「人贓俱獲」，立刻報警求助。

警方到場後李男坦承犯行，但態度傲慢稱「只是手賤才偷」，警方當場查扣遭竊筆電，並將人帶回派出所偵詢。

李男疑因是警局常客，警詢時一度「炫耀」自己熟悉員警辦案流程，甚至招搖撞騙說「我爸也是警察」，警方認定所言為假不理會，警詢後依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。

李姓男子日前闖入台北科技大學，偷走女大生遺落在教室內的筆電遭逮送辦。記者翁至成／翻攝
李姓男子日前闖入台北科技大學，偷走女大生遺落在教室內的筆電遭逮送辦。記者翁至成／翻攝

教室 竊盜 警察

延伸閱讀

北科大舉辦木工營 帶國小生打造蜂巢庇護獨居蜂

不配合將前途盡毀！教授以成績要脅提供性服務 女大生投訴無果校內自焚

《CS:GO》傳奇選手宙斯與中國女大生一夜情！辯稱未婚無子女卻被網翻出女兒合照

東華女大生打工完返校遇車禍死劫 校方將頒榮譽學位證書

相關新聞

綠電奇蹟崩壞？高雄大樹光電場業者違反水利法遭聲押

高雄市大樹區和山里光電場因開發過度引發爭議，除高雄市長陳其邁緊急喊停外，橋頭地檢署歷經月餘分案調查也有最新進展，光電業者...

天時物業、帽藝文創爆投資外匯吸金 檢調搜索約談11人

調查局接獲情資，指天時物業與帽藝文創實業公司，利用舉辦說明會或網路招攬等方式，以投資外匯保證金 、房地產可獲利為由，違法...

他闖北科大教室偷電競筆電 女大生透過「定位功能」人贓俱獲

台北科技大學一名黃姓女大生日前返抵教室，驚覺留在教室的電競筆電不翼而飛，想起筆電有定位功能追查，發現竟然出現在中正區的二...

法官姚貴美延滯補費222天、796案未合法公告 控基院干預審判遭打臉

女法官姚貴美因「無故延滯上訴事件補費裁定」、「無故延滯補字事件最長222天」與「怠於執行『再確認』程序致未合法公告裁判主...

在台賣北韓「萬壽臺」畫作 陸籍男判1年、驅逐出境

在台經營畫廊的陸籍男子殷長亮被控向北韓「萬壽臺」創作社進口油畫來台銷售，台北地院審理，依資恐防制法判殷有期徒刑1年，併科...

路面重鋪不平…竹科女作業員摔斷牙 竹科管理局國賠25萬餘元確定

新竹科學園區謝姓女作業員騎機車，行經新竹市力行路欲右轉力行四路時，因路面重鋪後不平，且車道上散落粉狀泥土，她失控倒地，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。