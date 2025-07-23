他闖北科大教室偷電競筆電 女大生透過「定位功能」人贓俱獲
台北科技大學一名黃姓女大生日前返抵教室，驚覺留在教室的電競筆電不翼而飛，想起筆電有定位功能追查，發現竟然出現在中正區的二二八和平公園，她與友人趕往定位地點，赫然找到李姓犯嫌坐在涼亭中，手上正拿著她的筆電，隨即通報警方處理，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，李男（25歲）有多筆竊盜前科，日前闖入北科大教室內，竊走他人放在教室內的筆電後逃逸，失主黃姓女子透過筆電定位功能查找，見竊賊「人贓俱獲」，立刻報警求助。
警方到場後李男坦承犯行，但態度傲慢稱「只是手賤才偷」，警方當場查扣遭竊筆電，並將人帶回派出所偵詢。
李男疑因是警局常客，警詢時一度「炫耀」自己熟悉員警辦案流程，甚至招搖撞騙說「我爸也是警察」，警方認定所言為假不理會，警詢後依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。
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